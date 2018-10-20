Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı, 24 Ekim’de Alman iş adamlarının yoğunlukta olduğu bir heyetle Türkiye’ye gelecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altmaier'in iki gün sürecek Türkiye ziyaretinde, Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin (JETCO) ilkinin yapılması, Alman ve Türk iş adamlarıyla enerji ve yatırım forumlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Almanya ziyaretinde Alman yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki yüz yıla dayanan ekonomik, ticari ve dostane ilişkilerin artırılarak devam etmesi yönünde fikir birliğine varılmıştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Türkiye'ye yapılacak ziyarete ilişkin hazırlık yaparken, Türkiye’de faaliyet gösteren Siemens, SAP ve EON gibi 35 Alman uluslararası şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de ziyarette yer alacak olması dikkati çekiyor. Ayrıca, ziyarette Altmaier’ın Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıflarının temsilcileriyle bir araya gelmesi de bekleniyor.

Almanya ile Türkiye arasında tarihten gelen köklü ilişkilerin mevcut olduğuna vurgu yapan Alman yetkililer, Türkiye'nin İsrail ile makul ilişkisi olan tek İslam ülkesi olduğunun altını çizmekteler. Yetkililer aynı zamanda Türkiye'de 7 bin 500 Alman şirketinin faaliyette bulunduğunu hatırlatırken iki ülkenin geçmişte yaşananları geride bırakma yönünde adımlar attığına da vurgu yapmaktalar.

Almanya’da 3,5 milyon Türkiye kökenli insanın yaşıyor olması nedeniyle, Alman yetkililer Türkiye’de gelişen olayları yakından takip ediyor, son zamanlarda tartışmalı konuları kamuoyu önünde tartışmıyor. Yetkililer, bu tür tartışma ya da fikir ayrılıklarını kamuoyu önünde tartışmanın bir şey getirmediğini tespit ettiklerini ve bazı yanlış anlaşılmalara da mahal vermemek için bunun daha doğru olduğunu belirtiyor.

- " 'Ticarette neler yapılabilir?' ona bakılacak"

Alman yetkililer, Türkiye’de son aylarda yaşanan ekonomik sürece ilişkin ise “Türkiye iflas etmedi.A BD ile yaşanan gerginlik ve yüksek enflasyon bir sıkıntı meydana getirdi. Ülkenin parası da yok değil. Stratejik yatırımları yönetecek düzeyde. Bir de yap işlet devret modeli var. Türkiye Almanya'dan doğrudan finansal bir yardım istemiyor. Almanya ve Türkiye ekonomi ve ticarette neler yapabilir ona bakılıyor. ” şeklinde değerlendirmelerde bulundular.

Alman bakanın ziyaretinin aynı zamanda Türkiye'nin istikrarının önemi konusunda mesaj vereceğini belirten uzmanlar, Türkiye'de ekonomik reformlar konusunda iş birliği içinde olunacağının altını çizdi. Türkiye'nin turistik altyapısının rekabetçi olmasının Alman turistlerin ülkeyi tercih etmesine olanak sağladığını kaydeden yetkililer, Alman yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin genç nüfusu ve diğer pazarlara yakınlığı nedeniyle de sürmekte olduğuna vurgu yaptı.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Almanya'nın tek başına alacağı bir karar olarak bakılmaması gerektiğini de anlatan yetkililer, “Avrupa Birliği içinde konuşulup karar verilmesi gerekir.Şu anda müzakereler, vize serbestisi ve Gümrük Birliği konusu yürümüyor. Koşullar sağlanırsa burada bir kıpırdanma olabilir.” değerlendirmesinde bbulundular.