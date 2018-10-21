Alman iş adamlarından Türkiye çıkarması

Bu ziyaretin Almanya ile Türkiye arasında yüz yıla dayanan ekonomik, ticari ve dostane ilişkilerin artırılarak devam etmesine katkı yapması bekleniyor. Altmaier’in iki gün sürecek Türkiye ziyaretinde, Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin (JETCO) ilkinin yapılması, Alman ve Türk iş adamlarıyla enerji ve yatırım forumlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Almanya ziyaretinde Alman yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki yüz yıla dayanan ekonomik, ticari ve dostane ilişkilerin artırılarak devam etmesi yönünde fikir birliğine varılmıştı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Türkiye’ye yapılacak ziyarete ilişkin hazırlık yaparken, Türkiye’de faaliyet gösteren Siemens, SAP ve EON gibi 35 Alman uluslararası şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de ziyarette yer alacak olması dikkati çekiyor. Ayrıca, ziyarette Altmaier’ın Türkiye’de faaliyet gösteren Alman vakıflarının temsilcileriyle bir araya gelmesi de bekleniyor. Almanya ile Türkiye arasında tarihten gelen köklü ilişkilerin mevcut olduğuna vurgu yapan Alman yetkililer, Türkiye’nin İsrail ile makul ilişkisi olan tek İslam ülkesi olduğunun altını çizdi. Yetkililer aynı zamanda Türkiye’de 7 bin 500 Alman şirketinin faaliyette bulunduğunu hatırlatırken iki ülkenin geçmişte yaşananları geride bırakma yönünde adımlar attığına da vurgu yaptılar.