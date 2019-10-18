Alman Volkswagen’in yatırımı devam edecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Volkswagen’in Türkiye’de yatırımdan vazgeçtiği yönündeki haberleri yalanladı. Rıza Tuna Turagay “Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek” dedi.

SPEKÜLASYON VAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan “Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’nde Konumlandırılması” başlıklı raporun sonuçları, İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıklandı. Bu toplantıda konuşan Rıza Tuna Turagay, bir gazetecinin, Volkswagen’in (VW) Türkiye’ye yapacağı yatırımı ertelediği, hatta iptal ettiği iddiasına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti: “Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bir ‘on hold’a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir şey. Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak. Ben orada bir olumsuzluk görmüyorum.”

Kuşak ve Yol Girişimi’nin hem hitap ettiği coğrafyanın genişliği hem de bir ekonomik entegrasyon ile kalkınma projesi olması sebebiyle diğer projelerden ayrıldığını ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak ise, “Üç karayolu ve bir denizyolu hattı üzerinde tasarlanan bu projenin her hattında, birbirinden farklı yatırım nedeni ve finansman olanakları bulunuyor. Kuşak ve Yol, eş zamanlı dijitalleşme projesi. Kuzey aksı Avrupa’ya entegrasyon kadar, rotasındaki 56 ülkenin ekonomik kalkınmasını da hedefliyor.”