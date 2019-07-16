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Almanya, ihracatın yüzde 10’unu sırtladı

Avrupa ülkelerine ekonomik ve siyasi anlamda kalkan görevi gören Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye’den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10’unu karşıladı.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Almanya, 2018’in ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. 

Otomotiv,  yılın ilk yarısında Almanya’ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Bu dönemde otomotiv sektörünün Almanya’ya ihracatı 2 milyar 199,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu rakam Almanya’yı otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke konumuna taşıdı. Almanya’nın Türkiye’den en fazla ürün aldığı diğer sektör ise hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Sektörün Almanya’ya ihracatı ise ilk yarıda 1 milyar 497.6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 

BİRÇOK SEKTÖRDE VAR

İlk yarıda elektrik-elektronik sektörü 514.2 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller sektörü 505 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise 458,6 milyon dolarlık ürünü Almanya’ya ihraç etti. Bu da fındık ürünlerinin 5’te 1’inin Almanya’ya gittiğini ortaya koydu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatının yüzde 17.2’sinin gerçekleştirildiği Almanya, otomotivde ise ülke ihracatının içinde yüzde 14,4’lük bir paya sahip. 

Almanya’nın ilk yarıda 2018’in aynı dönemine kıyasla dış satım hacminin yüzde 7.8 azaldığı dikkati çekti.

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