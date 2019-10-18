Almanya ile Türkiye 'enerjide' buluşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’ın katılımıyla, 22-23 Ekim'de başkent Berlin’de 3. Türk Alman Enerji Forumu düzenlenecek.

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji altyapısı ve düzenlemeler alanlarında diyalog ve iş birliği için bir platform sağlayan Türk-Alman Enerji Forumu bu yıl Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Dönmez ve Altmaier’in katılacağı özel oturum, 23 Ekim’de gerçekleştirilecek. Foruma, her iki ülkenin enerji bakanlığı ve kamu kuruluşlarından yetkililer, özel sektör temsilcileri ve uzmanların katılması bekleniyor.

Forum kapsamında şirketler arasında çok sayıda iş birliği görüşmelerinin yapılması planlanırken, Türkiye’nin enerji dönüşümünün finansmanı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Türkiye ve Almanya, enerji teknolojileri alanında da iş birliğinin daha da artırılmasını hedeflerken bu alanda dört çalışma grubu oluşturularak, iki ülkenin birbirinin tecrübelerinden faydalanabilmesi için özel sektör ve diğer paydaşları da bu gruplara dahil edildi.

Geçen yıl Alman Bakan Altmaier’ın katılımlarıyla 2. Türk-Alman Enerji Forumu Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Söz konusu forum kapsamında enerji iş birliğini derinleştirmek için bir niyet mektubu imzalanmıştı. Almanya tarafından, Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Thomas Bareiss, Türk-Alman enerji ortaklığı için özel temsilci olarak görevlendirilmişti.