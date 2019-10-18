21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7888
  • 6,4529
  • 277.42
  • 98238.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Almanya ile Türkiye 'enerjide' buluşacak

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji altyapısı alanlarında diyalog ve iş birliği için bir platform sağlayan Türk-Alman Enerji Forumu bu yıl Berlin'de gerçekleştirilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’ın katılımıyla, 22-23 Ekim'de başkent Berlin’de 3. Türk Alman Enerji Forumu düzenlenecek.
 
Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji altyapısı ve düzenlemeler alanlarında diyalog ve iş birliği için bir platform sağlayan Türk-Alman Enerji Forumu bu yıl Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilecek.
 
Dönmez ve Altmaier’in katılacağı özel oturum, 23 Ekim’de gerçekleştirilecek. Foruma, her iki ülkenin enerji bakanlığı ve kamu kuruluşlarından yetkililer, özel sektör temsilcileri ve uzmanların katılması bekleniyor.
 
Forum kapsamında şirketler arasında çok sayıda iş birliği görüşmelerinin yapılması planlanırken, Türkiye’nin enerji dönüşümünün finansmanı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.
 
Türkiye ve Almanya, enerji teknolojileri alanında da iş birliğinin daha da artırılmasını hedeflerken bu alanda dört çalışma grubu oluşturularak, iki ülkenin birbirinin tecrübelerinden faydalanabilmesi için özel sektör ve diğer paydaşları da bu gruplara dahil edildi.
 
Geçen yıl Alman Bakan Altmaier’ın katılımlarıyla 2. Türk-Alman Enerji Forumu Ankara'da gerçekleştirilmişti.
 
Söz konusu forum kapsamında enerji iş birliğini derinleştirmek için bir niyet mektubu imzalanmıştı. Almanya tarafından, Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Thomas Bareiss, Türk-Alman enerji ortaklığı için özel temsilci olarak görevlendirilmişti.

İşte ´Barış Pınarı´nda kullanılan silahlar! Ambargo tehditlerine ders gibi yanıt

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

O magandalar yakalandı

O magandalar yakalandı

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Adil Öksüz davasında istenen cezalar belli oldu

Adil Öksüz davasında istenen cezalar belli oldu

Düşes ve Prens'ten cami ziyareti: Kıyafetleri dikkat çekti

Düşes ve Prens'ten cami ziyareti: Kıyafetleri dikkat çekti

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar
 

POPÜLER HABERLER

2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti

2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti

Vatan semalarında 38 yıldır nöbetteler

Vatan semalarında 38 yıldır nöbetteler

Bakın kabaktan nasıl sanat eseri yaptılar

Bakın kabaktan nasıl sanat eseri yaptılar

2019'un en çok forma satan ekipleri

2019'un en çok forma satan ekipleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA