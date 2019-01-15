İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4489
  • 6,228
  • 226.14
  • 92.627
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Almanya'da bin uçuşun iptal edildiği havalimanlarında grevden 220 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor

Almanya'da, Frankfurt, Hamburg, Münih, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden ve Erfurt havalimanlarında güvenlik personelinin grevi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde güvenlik personelinin ücretlerinde yapılacak artış konusunda ilerleme sağlanamayınca sendika, çalışanlara bugün için uyarı grevi yapma çağrısına bulundu.

Sendikanın çağrısına uyan havalimanındaki güvenlik personeli, 8 havalimanında gece yarısından itibaren iş bırakma eylemine başladı.

Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin açıklamasına göre, havalimanında bugün yapılacak bin 200 uçuşun yarsından fazlası iptal edildi. Hamburg'da ise 357 uçuşun 202'si yapılamadı. Bild gazetesinin haberinde, söz konusu 8 havalimanında öğlene kadar yaklaşık bin uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Almanya Hava Meydanları Birliğinden (ADV) yapılan açıklamada, bugün akşama kadar sürecek uyarı grevinden 220 bin yolcunun etkilenmesinin beklendiği belirtildi.

Grev yapılan havalimanlarına uçuş düzenleyemeyen başka havalimanlarının da iş bırakma eyleminden etkileneceği ve uçuşların iptal edildiği vurgulandı.

Verdi Sendikasının çağrısı üzerine geçen haftalarda güvenlik personeli Berlin, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında uyarı grevi yapmıştı. Bu grevler sırasında da birçok uçuş iptal edilmiş ve çok sayıda yolcu mağdur olmuştu.

Grevlerle işverenlere baskıyı artırmak isteyen sendika, havalimanlarında görev yapan güvenlik personeli için saat başına 20 avro ücret talep ediyor. İşveren ise bu personel için yıllık yüzde 1,8-2 zam teklifinde bulunuyor.

Almanya genelinde 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak.

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

20 bin sözleşmeli öğretmen alıanacak

20 bin sözleşmeli öğretmen alıanacak

Japonya, İsrail ile iş birliği yapacak

Japonya, İsrail ile iş birliği yapacak

İş birliği protokolü imzalandı

İş birliği protokolü imzalandı

Apple'a iyi haber: Reddedildi

Apple'a iyi haber: Reddedildi

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın
 

POPÜLER HABERLER

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA