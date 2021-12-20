Almanya'da firmaların ihracat beklentisi yıl sonunda kötüleşti

AA 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:09 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:09

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için aralık ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da kasım ayında 15,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, aralıkta 3,7 puan azalarak 12,1 puana geriledi. Böylece endeks yıl sonunda Ocak 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçılar arasında duyarlılığın kötüleştiğini belirtti.

Fuest, "Bununla birlikte, 2022'nin ilk çeyreğinde ihracat daha yavaş da olsa muhtemelen artacaktır." ifadesini kullandı.

Otomotiv üreticilerinin, ihracatlarında önemli bir düşüş beklediklerini aktaran Fuest, sektörde hala ilave uluslararası siparişlerin beklendiğini fakat önceki ay düşünülenden çok daha az sipariş alınacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Ifo, 14 Aralık'ta ülkenin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, Kovid-19 salgınında 4. dalga ve devam eden tedarik dar boğazlarının ekonomik toparlanmayı baskılaması nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti.

Enstitü, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,5'te sabit tutarken, gelecek yıl için yüzde 5,1'den yüzde 3,7'ye düşürmüştü.

Ifo, Almanya ekonomisinin, bu yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daralmasını bekliyor.