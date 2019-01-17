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Almanya'nın silah ihracatı 2018'de yaklaşık yüzde 23 geriledi

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 23 düştü.

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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un soru önergesine verilen yanıtta, Alman hükümetinin geçen yıl 4 milyar 820 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiği bildirildi. Silah satışları, geçen yıl 2017'ye göre yaklaşık yüzde 23 geriledi.

Almanya, 2015'te 7,86 milyar avroluk silah ihraç ederek rekor kırmıştı.

Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacağını açıklamıştı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı da dün, Riyad’a silah satışına onay vermeyeceklerini duyurmuştu.

Alman hükümetinin Suudi Arabistan’a silah ihracatını kısıtlaması Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi'ni rahatsız etmiş ve Alman hükümetinin tamamen siyasi nedenlerle aldığı kararın yükünün silah satan şirketlerce taşınmayacağı belirtilmişti.

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