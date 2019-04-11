''Almanya-Türkiye ticari ilişkileri daha da gelişecek''

Slevogt, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre şubatta 1 milyar 225 milyon dolarla en çok ihracat yapılan ülke olan Almanya ile ticari ilişkilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacminde Türkiye lehine artış beklediklerini belirten Slevogt, 36,5 milyar dolarlık ticaret hacmiyle iki ülkenin de birbiri için en önemli dış ticaret ortaklarından olduğunu ifade etti. Slevogt, iki ülke arasındaki ticaretin cazip mal ve hizmetler sunulduğu sürece daha da gelişeceğini dile getirdi.

"Gümrük Birliğinin iyileştirilmesi konusunda tarife dışı engellerin kaldırılması refah düzeyini artıracak." diyen Slevogt, "Türkiye ve AB tarafından uygulanan tarife dışı engellerin kaldırılması, ekonomik refah açısından faydalı olacaktır. Hizmetler, e-ticaret ve Türkiye'nin, AB'nin üçüncü taraflarla olan ticaret anlaşmalarına dahil olması konularına odaklanılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ALMAN ŞİRKETLERİ İÇİN ÇEKİCİ BİR PAZAR"

Türkiye'nin, coğrafi konumu, genç nüfusu ve geniş tüketici pazarı göz önüne alındığında Alman şirketleri için önemli büyüme fırsatlarına sahip çekici bir pazar olduğunu belirten Slevogt, "Lojistik ve taşımacılık, tüketici malları, finansal hizmetler, sağlık, tarım, otomotiv, enerji, turizm, eğitim ve akıllı teknolojiler gibi birçok sektörde Alman şirketleri Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilir." dedi.

Sadece Ankara'da Almanya ile ticarete ilgi duyan 400'den fazla şirket bulunduğuna dikkati çeken Slevogt, yakın zamanda açılan AHK Türkiye Ankara Ofisinin bu şirketleri ticaret ve yatırım konusunda destekleyeceğini ifade etti.

Slevogt, otomotiv endüstrisinin küresel anlamda önemli teknolojik gelişmeler ve çevresel kaygılar sonucunda bir geçiş sürecine girdiğini, bu durumun Türkiye ve Almanya'nın tedarik zincirlerinde değişikliğe yol açacağını kaydetti.

Türkiye'de 1994'ten beri faaliyette olan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının 900'e yakın üyesi bulunuyor.