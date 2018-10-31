Altın dolar fiyatları bugün ne kadar 31 Ekim Dolar/TL altın kuru çeyrek altın fiyatları son durum

Altın dolar fiyatları bugün ne kadar? 31 Ekim Dolar altın kuru çeyrek altın fiyatları son durum nedir? Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında yükseliş var mı? Altın ve dolar fiyatları düştü mü? Güncel altın ve dolar fiyatları nedir? soruların yanıtlarını araştıran yatırımcılar için detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,5470 seviyesinden işlem görüyor. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 218,7 lira seviyelerinde dengelendi. Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altın fiyatları konusundaki en güncel bilgileri, anlık değişimleri ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Düğün mevsiminin son günlerine geldiğimiz bu günlerde altının ne derece önemli olduğunu anlamak için kültürel kodlara göz atmamız gerekmektedir. 31 Ekim altın ve dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri star.com.tr'de.

Piyasalarda yaşanan değişimlerle birlikte altın fiyatları konusunda da ciddi değişimler gözleniyor. Özellikle doların 5.50 bandının altına düşmesiyle birlikte çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere altın fiyatları yakından takip ediliyor. Toplumun ortak değeleri, alışkanlıkları ve ortak hafızası kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli bir geçiş noktasıdır. Düğünlerde karşılıklı alışveriş şeklinde gelin ve damada hediye edilen altınlar, sosyal birlikteliği, yardımlaşmayı sağlar.

DOLAR FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Dolar fiyatları son 2.5 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.47 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.21 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, bugün saat 10.30'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nu takip edecek.



DOLAR kurunda iyimser hava sürerken, kur 5.4608 TL'ye kadar gerileyerek 9 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru saat 08.18 itibarıyla 5.4788 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2190 TL seviyesinde hareket ediyor.



Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.45 yükselişle 96.80 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1345 seviyelerinde...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?



Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın, ülkemizde en çok tercih edilen birikim aracıdır. Yastıkaltı altınları denilen altın türleri ciddi anlamda büyük bir kitlenin birikimini simgeler. Altın fiyatlarında geçen ay yaşanan yükselişten sonra gram altına olan talep arttı adeta gram altın vatandaşların göz bebeği oldu. Çeyrek altın konusunda tereddüt yaşayan bireyler gram altına yöneldi. Gram altın bu sabah saatlerinde 214,97 TL'den alınırken 215,00 TL'den satılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?



Çeyrek altın kuşkusuz ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Çeyrek altın fiyatları konusunda en güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Çeyrek altın en çok birikim yapılan altın türü olarak da dikkat çeker. 31 Ekim Çarşamba günü çeyrek altın 345,21 TL'den alınırken 353,58 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?



Yarım altın fiyatları da vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılan konu başlıkları arasında dikkat çekmektedir. Yarım altın da ev içerisinde birikim için biriktirilen altın türlerinden biridir. Yarım altın bu sabah 688,26 TL'den alınırken 707,16 TL'den satılmaktadır.



TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Tam altın fiyatları konusunda son durum şu şekilde; tam altın bugün 1.380,83 TL'den alınırken 1.410,00 TL'den satılmaktadır. Tam altın, düğünlerde yeni evlenen çiftlere aile fertleri ve yakın arkadaşları tarafından hediye edilen altın türlerindendir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler söz konusudur. İki altın türü de birikim olarak değerlendirilir. Cumhuriye altını hem ağırlık hem de fiyat olarak daha pahalı olduğundan daha uzun vadeli tercih edilir. Cumhuriyet altını bugün 1.429,00 TL'den alınırken 1.451,00 TL'den satılmaktadır.

ALTIN FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI?

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 218,7 lira seviyelerinde dengelendi.



Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 218,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 357 lira, Cumhuriyet altını da 1.463 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.227,4 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun dün 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5066'ya kadar gerilemesinin altının gram fiyatında gerilemeye neden olduğunu belirterek, teknik açıdan 217 liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.





Memiş, bu hafta Avrupa tarafından açıklanacak ekonomik veri ve siyasi haber akışına odaklanacaklarını belirterek, "İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisinin, euro/dolar paritesi ve dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Ons altın fiyatı, bu hafta satış baskısının devam etmesi durumunda kritik destek seviyesini aşağı yönlü kırılabilir ve düşüş hızlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Altının ons fiyatında 1.227 doların destek olarak takip edileceğini ifade eden Memiş, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.207 doların gündeme gelebileceğini, yükselişlerde ise 1.237 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.

DOLAR/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?



Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,5470 seviyesinden işlem görüyor. Hafta başı resmi tatil dolayısıyla kapalı olan yurt içi piyasalarda dolar/TL, 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesinin görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 5,5654'ten tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan ve 5,5125'i gören dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 0,33 değer kaybıyla 5,5470 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,23 azalışla 6,3125'ten, sterlin/TL de 0,12 düşüşle 7,1024'ten işlem görüyor.



Avrupa'da Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in, aralıkta genel başkanlık ve 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklaması euronun değer kaybetmesine neden oldu. Euro/dolar paritesi, dün yüzde 0,3 düşüşle 1,1360'a kadar gerilemesi sonrası, bugün 1,1380 seviyesinde dengelendi.



Dün 96,70'i gören dolar endeksi, bugün yatay bir seyirle 96,71 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da ekim ayı işsizlik ve Tüketici Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi ekim ayı ekonomi güven endeksi, Euro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH ve ABD'de ekim ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kırılması durumunda 5,35 ve 5,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, olası yükselişlerde 5,67'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

ALTIN ÇİN VE HİNDİSTAN'A AKIYOR!



İsviçreli altın yatırım firması Matterhorn Varlık Yönetimi kurucusu Egon von Greyerz, eylül ayında batılı merkez bankalarından Çin ve Hindistan piyasalarına altın transferi yaşandığını bildirdi.



King World News'e konuşan von Greyerz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Geçen ay (eylül 2018) İsviçre'ye altın girişi olduğunu gördük. Daha sonra (bu altınlar) Asya ve Hindistan piyasalarına ihraç edildi. Geçen ay, (İsviçre'ye) ithal edilen altının yüzde 70'i Londra ve ABD'den geldi. Yine İsviçre'nin İngiltere ve ABD bankalarından 400 onsluk külçeler aldığını ve bunları bir kiloluk külçeler halinde çevirip Asya piyasasına gönderdiğini görüyoruz. Geçen ay, madenlerden çok az alım yapıldı. Altın alımlarının çoğu Londra ve New York'tan gerçekleştirildi.



Bu bize şunu kanıtlıyor: (Batılı) merkez bankaları kendi fiziksel altınlarını ya dışarıya kiraya veriyorlar ya da üstü kapalı şekilde satıyorlar ve normalde Londra ve New York'ta durması gereken altınlar piyasaya çıkıyor. Bankalar, altını (Batılı) merkez bankalarından alıyor ve karşılığında sadece bir (altın) borç senedi veriyor. Şimdi bu altın İsviçre üzerinden Çin ve Hindistan'a gidiyor ve asla oradan geri dönmeyecek. Ne Çin ne de Hindistan altını asla geri göndermeyecek.

Öyle ise ne olacak? Muhtemelen ellerindeki gerçek altının çoğunu kiraya vermiş olan bu (Batılı) merkez bankalarının elinde sadece bankalardan aldıkları (altın) borç senetleri var ve bankalar gerçek altını asla geri alamayacak. Bu altın piyasasında büyük bir dengesizlik oluşturan yeni bir daralma demek. Tüm finansal sistem (yeni bir krize girdiğinde) bu durum altın fiyatı üzerinde yukarı yönlü inanılmaz bir baskı oluşturacak. Ve o gün yaklaşıyor."



Yatırımcılarına İsviçre'de fiziksel kıymetli metal saklama hizmeti de sunan Matterhorn firmasının tüm dünya genelinde müşterileri bulunuyor.

ALTIN VE DOLAR YORUMLARI

eraycan ( 10 saniye önce )

Linear kanal alt çizgisine çarptı yukarı gidiyor. Hepsi bu... az beklemek görmek lazım arkasındaki momentumu..

Benim için dip noktası 5.42 dir. Ytd



Zilzal (18 saniye önce)



Günaydın hocam. usd nereye kadar geri çekilir. Cuma günü enflasyon var. muhtemelen düşük gösterecekler. Usd yi ne kadar etkiler. saygılar



Economist06 için cevaplandı (yorumu göster)



yanlız06440 (20 saniye önce)



5,51 geliyor



Karbeyazı (22 saniye önce)



Haha bu iyiydi hocam ::))



Vay_anam_vayy (39 saniye önce)



Neden olcak?



Demirci12 için cevaplandı (yorumu göster)



Asikadam (44 saniye önce)



Abi benim kafa.



Dünya_işi için cevaplandı (yorumu göster)



Effsane (46 saniye önce)



ben de alınayım bari günaydın napan?



bodyguard için cevaplandı (yorumu göster)



Neysene (47 saniye önce)



Teşekkürler sanada günaydın



bodyguard için cevaplandı (yorumu göster)



Egemen36 (53 saniye önce)



Bu enflasyon raporu kardeş Ekim ayı enflasyon verisi değil. Saat 10:30 da



Takipçi_ için cevaplandı (yorumu göster)



Dünya_işi (1 dakika önce)



4 dolar 1 tl olsa da çıkmayacağım.



Demirci12 (1 dakika önce)



Koşun koşun 49 dan 50 ye çıktı diye sevinenler var...



fxd (1 dakika önce)



olur valla burası türkiye inşallah



Demirci12 için cevaplandı (yorumu göster)



Seda2 (1 dakika önce)



Devlet büyükleri hep zengini sermaye sahibini korur diğerlerini düşünmez ki