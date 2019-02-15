Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (İstanbul Kapalıçarşı 15 Şubat çeyrek altın kaç TL?)

Çeyrek altın fiyatı son durumu ve İstanbul Kapalıçarşı’da altın fiyatları merak konusu oldu. 15 Şubat gram altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? soruların yanıtları altın yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 222,47 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 363,14 lira civarında olurken, çeyrek altın bozdurmak isteyenler 355,14 liradan altınlarını bozdurabiliyor. İşte 15 Şubat çeyrek altın fiyatları….

15 ŞUBAT TARİHLİ ALTIN FİYATLARI

Gram altın 223 lira seviyelerinde! Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 365 lira, Cumhuriyet altını 1.493 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle artış eğilimini koruyan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 222,7 liradan tamamladı.



Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 223,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 365 lira, Cumhuriyet altını 1.493 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.314 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta genelinde dolar varlıklarının değer kazanmasının, altının ons fiyatını baskı altında bırakırken, altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığını kaydetti.



Dün ABD’de açıklanan verilerin beklentilerinin altında kaldığını anımsatan Memiş, "Avrupa’daki sorunlar nedeniyle bu hafta yükselen dolar endeksi, açıklanan verilerin olumsuz gelmesiyle geriledi. Dolar endeksinde yaşanan gerileme, altının ons fiyatının dün toparlanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.



Memiş, altının ons fiyatında 1.310-1.317 dolar bandının izleneceğini, gram altında ise 223,50 lira seviyesinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini bildirdi.



Bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi ve veri akışının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden Memiş, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

14 ŞUBAT TARİHLİ ALTIN FİYATLARI

Gram altın 222 lira seviyelerinde! Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 221,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını 1.485 liradan satılıyor.



Dün ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 221,6 liradan tamamladı.



Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 221,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını 1.485 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kazancıyla 1.308,55 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda risk iştahının artmasının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında yükselişe neden olduğunu belirterek, borsa ve dolar varlıklarda yaşanan yükselişlerin altın fiyatlarında sakin seyre neden olduğunu söyledi.



Altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçebileceğini ifade eden Memiş, "Brexit süreci, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ekonomilerine dair endişelerin artması, Venezuela gerginliği ve ABD-Çin ticaret müzakereleri konularında belirsizlik devam ediyor. Bu konular hakkında gelebilecek olumsuz açıklamalar, yatırımcıların fiziki altın talebini artırabilir. Bugün altının ons fiyatının 1.305-1.315 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Memiş, yurt içinde dolar kurundan destek bulan altının gram fiyatının 220 liranın altına sarmakta zorlandığını belirterek, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 224 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.



Bugün Avrupa'da büyüme, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ile Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN NEDİR?



Gram altını açıklamadan önce altın nedir, nasıl üretilir bu konulara biraz açıklık getirmemiz gerekiyor. Sözlük anlamı ile simgesi Au olan ve atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element. Doğada az bulunması nedeniyle altının önemi ve değeri büyük olmuştur. Çok eski zamanlardan itibaren para basımında kullanılmaktadır. Altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.



Türkiye'de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18, ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır). 22 ayarda gram başına 916 milyem (mg), 18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur. Özellikle dışsatım amacıyla kullanılan 21 ayarda ise, 875 milyem altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları gümüş ve bakır miktarlarına göre ayrımlı renkler alınır. %25 gümüş, yeşil altını, % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır sarı altını, % 0.6 gümüş ve % 19 bakır pembe altını, %25 bakır kırmızı altını oluşturur. Kuyumculuk neolitik çağda doğmuştur. Arkeologların Ur'da, Truva'da, Mykenai'de buldukları mücevher ve heykelcikler o çağa aittir. Altın o çağlardan günümüze kadar önemini yitirmeden gelmiş bir kıymetli madendir ve değer ölçüsü birimlerinden biridir.



İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) 1996 yılında kurulmuş olup, ortakları arasında , İSTANBUL ALTIN BORSASI, VAKIFBANK, ŞEKERBANK ve İŞBANKASI bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulunda T.C. HAZİNESİ, bir üye ile temsil edilmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) TÜRKİYENİN TEK RESMİ ALTIN RAFİNERİSİ olup, üretmiş olduğu altınlar, başta T.C. Darphanesi ve İstanbul Altın Borsası olmak üzere tüm dünyada kabul görmektedir.



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