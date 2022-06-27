Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcılar piyasayı anbe an takip etmeye başladı. BDDK'nın dolar için yaptığı hamle sonrası dövize endeksli olarak altın fiyatları da düştü. Küresel çaptaki değişimler ve politik meselelerin etkisiyle dalgalanmalar yaşanan altın fiyatları yatırımcı tarafından yakın takibe alındı. Peki; Gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Haziran 2022 güncel altın fiyatlarında son durum: gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Geçtiğimiz ay boyunca yükseliş kaydeden altın fiyatları düştü. Gram altın bugün 997 liradan alıcı buluyor. Peki bugün altın fiyatları; Yarım gram altın, çeyrek altın, ons altın, ata altın, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum ve canlı fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 975,59 liradan alınıyor, 997,14 liradan satılıyor.

Yarım gram altın (0,5 Gram Altın) = 493,75 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.568,18 liradan alınıyor, 1.602,90 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 980,11 lira,

Satış fiyatı 980,37 lira.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.826,20 liradan alınıyor, 1.827,56 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.268 liradan alınıyor, 6.386 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.124,05 liradan alınıyor, 3.202,90 liradan satılıyor.

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altını 6.592,50 liradan alınıyor, 6.758,61 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM) FİYATI

22 ayar bilezik gramı 885,93 liradan alınıyor, 931,65 liradan satılıyor.

İslam Memiş'ten altın yorumu: Altın düşecek mi, yükselecek mi?