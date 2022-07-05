Altın fiyatları yükseliyor! 5 Temmuz 2022 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları kaç TL? Ons altın fiyatlarındaki hareketlenme sonrası düşük seviyede olan gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki artış sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor. Gram altın bugün 991,00 liradan alıcı buluyor. Peki bugün altın fiyatları; Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum ve canlı fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 985,64 liradan alınıyor, 991,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.568,63 liradan alınıyor, 1.603,17 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 980,39 TL

Satış fiyatı 980,53 TL

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.809,50 liradan alınıyor, 1.809,82 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.274,52 liradan alınıyor, 6.393,08 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.127,45 liradan alınıyor, 3.206,35 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.510,02 liradan alınıyor, 6.672,11 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 894,93 liradan alınıyor, 925,95 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan düşüşler vatandaşları altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı? sorularına cevap aramaya yönlendirdi.

Uzmanlar altın fiyatlarının yukarı yönlü gidişinin kırılmayacağı yönünde fikirlerini beyan ediyor.