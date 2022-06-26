Altın fiyatlarında sert düşüş! 26 Haziran 2022 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları kaç TL? Geçtiğimiz ay boyunca yükseliş kaydeden gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları düştü. Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor. Gram altın bugün 1.003,65 liradan alıcı buluyor. Peki bugün altın fiyatları; Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum ve canlı fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 997,19 liradan alınıyor, 1.003,65 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.441 liradan alınıyor, 1.474 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 991,36 TL

Satış fiyatı 992,10 TL

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.826,20 liradan alınıyor, 1.827,56 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.344,70 liradan alınıyor, 6.468,51 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.162,44 liradan alınıyor, 3.244,18 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.592,50 liradan alınıyor, 6.758,61 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 905,44 liradan alınıyor, 937,97 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan düşüşler vatandaşları altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı? sorularına cevap aramaya yönlendirdi.

Uzmanlar altın fiyatlarının yukarı yönlü gidişinin kırılmayacağı yönünde fikirlerini beyan ediyor.

Ons altında ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ve ABD Merkez Bankası FED'in para politikasına ilişkin kararları etkili oluyor. FED'in yıl sonuna kadar 3 kez daha faiz artırımı yapması bekleniyor.

Fed'in, para politikasında sıkılaşmaya gitmesi dolar endeksini güçlendirirken; ABD tahvil faizlerini de yukarı yönlü hareket ettiriyor ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel enflasyon baskısının artması güvenli liman desteğiyle altın fiyatlarını destekliyor.