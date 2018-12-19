Altın günü yükselişle kapattı
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.427,00 lira oldu.
- AA
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.427,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.427,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 198,50
Lira (Tam) Ziynet 1.394,00
Yarım Ziynet 697,00
Çeyrek Ziynet 348,00
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.