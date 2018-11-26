Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar 26 Kasım güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı kaç TL

Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Kasım güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı yeni haftaya nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın bugün kaç liradan işlem görüyür? Gram altın yükselişte mi düşüşte mi? Dolar'da ne kadar düşüş yaşanacak? soruların yanıtlarını arayan yatırımcılar için detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinde derledik. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 340,00 lira, Cumhuriyet altını 1.392,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,38 düşüşle 208,20 liradan işlem görmüştü. Bugün ise gram altın ile ilgili detayları merak ediliyor. Haftanın ilk iş günü olan 26 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki tüm detayları, anlık değişiklikleri haberimizde bulabilirsiniz. Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,2810 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan dolar/TL`de 5,20 ve 5,15 seviyelerinin destek konumuna geldiğini, olası yükselişlerde ise 5,45`in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 26 Kasım Altın ve dolar fiyatlarında son gelişme

26 Kasım altın fiyatları hakkında ilgili detaylı araştırmalar sürerken piyasalardan son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk iş günününde Kapalıçarşı piyasalarında altın fiyatları ne kadar oldu? Bir dönem 450 TL'den satınan çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde de altın alışverişi nesillerden nesillere devam eden bir alışkanlıktır, aynı zamanda birikim açısından da altın son derece önemlidir.



26 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Ülkemizde yatırım açısından en fazla değerlendirilen nesne altındır. Dolar ve euro baz alındığında altın daha ön plandadır. Biriktirilen yastık altı altınlar da ekonomik simgeler arasında yer alır.

Gram altın güne düşüşle başladı



Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 208,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını da 1.398 liradan satılıyor.

Dün, 208-211 lira dar bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışının hemen altında 209,1 liradan tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 208,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 341 lira, Cumhuriyet altını da 1.398 liradan satılıyor.





Asya piyasalarında yatay seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda 1.227,2 dolardan işlem görüyor.



Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar varlıklarındaki gerilemenin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, "Ons altında yükselişlerin devam edebilmesi için 1.227 doların üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Teknik olarak bugün de 1.227 doların üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse yükseliş trendi devam edebilir. Eğer bu direnç seviyesini kıramazsa düşüşlerde 1.207 dolar seviyesini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Yurt içi piyasalarda doların kurunun değer kaybetmesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, gram altında 207 liranın aşağı yönlü kırılması durumunda 202 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Çeyrek altın fiyatlarının bir dönem 450 TL'ye kadar çıkmasından sonra vatandaşların talebi gram altına kaydı. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 208,46 TL'den alınan gram altın 208,51 TL'den satılmakta. Gram altın, şu sıralar en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında çeyrek altın yer alır. Çeyrek altın, yastık altı altınlarının da büyük çoğunluğunu oluşturur. Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; çeyrek altın 26 Kasım Pazartesi günü 332,57 TL'den alınırken 340,15 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Yarım altın fiyatları da vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 663,07 TL'den alınırken 680,30 TL'den satılmaktadır. Yarım altın genellikle birikim için satın alınır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; tam altın bugün 1.330,29 TL'den alınırken 1.356,44 TL'den satılmakta. Tam altın genellikle düğünlerde gelin ve damadın yakınları tarafından, dostları, aile fertleri tarafından armağan edilir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında ciddi benzerlikler vardır. İki altın türü de yatırım aracıdır fakat Cumhuriyet altını hem daha pahalı hem daha ağır olduğundan kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altın fiyatları bu sabah şu şekilde; 1.383,00 TL'den alınan Cumhuriyet altını 1.395,00 TL'den satılmaktadır.

DOLAR/ TL YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,2810 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan dolar/TL`de 5,20 ve 5,15 seviyelerinin destek konumuna geldiğini, olası yükselişlerde ise 5,45`in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde, son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,2620'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 5,2848'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kaybıyla 5,2810 seviyelerinden alıcı buluyor.



Euro/TL, cuma günü, 6 Ağustos'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,9755'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,02 azalışla 5,9956'dan tamamladı. Euro/TL, şu dakikalarda 6,00 seviyesinin altında işlem görürken, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,7740'tan alıcı buluyor.



Euro/dolar paritesi 0,08 artışla 1,1345 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 96,90 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı sektörel güven endeksi, yurt dışında Almanya'da, kasım ayı Ifo endeksleri başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini bildirdi.



Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmesinin küresel risk algısını artırdığına dikkati çeken analistler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Rusya tarafından saat 19.00'da acil toplantıya çağrıldığını ve buradan çıkacak kararın izleneceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20 ve 5,15 seviyelerinin destek konumuna geldiğini, olası yükselişlerde ise 5,45'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.