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Altın ve döviz yatırımcıyı üzdü 

Haftalık bazda Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2.59 değer kazanırken, altın yüzde 2.21, dolar yüzde 1.86, Euro yüzde 1.78 değer kaybetti.

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BIST 100  endeksi, hafta içinde en yüksek 95.544 puanı, en düşük ise 93.043 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2.59 artışla 95.416 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2.21 azalışla 203.60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2.23 kayıpla 1.361 lira oldu. Geçen hafta 340 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 332 liraya geriledi. Bu hafta dolar yüzde 1.86 azalışla 5.1820 liraya, Euro da yüzde 1.78 değer kaybıyla 5.8890 liraya düştü. 

 

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