AA 17.01.2020 17:02 - Güncelleme: 17.01.2020 17:02

Altın piyasasında, en düşük 292 bin 700 lira, en yüksek 294 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 294 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 30 milyon 769 bin 674,26 lira, işlem miktarı ise 3.531,60 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 35 milyon 964 bin 392,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Tıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: