Altına dayalı bir para birimi sistemi şart

İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu bu yıl 10. defa kapılarını araladı. 12 ülkeden 500’den fazla akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı sempozyum İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati, İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in açılış konuşmalarını yaptığı zirvede mevcut küresel ekonomik sistemin sürdürülemez olduğu görüşü ağırlık kazındı.

3. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI

‘21. Yüzyılda İslam Ekonomisi’ni Yeniden Düşünmek’ temalı 6 farklı oturumun düzenlendiği zirvede konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş “Önümüzdeki 10 yılda yaşanacak çatışmalar kuzeydeki zenginlerle güneydeki fakirler arasında yaşanacaktır. Dünya çoktan başlatılmış olan 3. Dünya savaşının fitilini ateşlemiştir. Yaşanan ticaret savaşları da bunun önemli bir göstergesidir” dedi.

YENİ SİSTEM MECBURİ

Kurtulmuş “Mevcut küresel ekonomik sistem insanları borçlandırarak ayakta kalmaktadır. İnsanlar doğar doğmaz borçlandırılmaktadır. Bu adeta bir kölelik sistemidir. Şu anda savaşın galibi Amerika olduğu için dünya ticaretinin yüzde 65’i dolar üzerinden yapılmaktadır. Fakat dolar altın karşılığı olmayan bir kağıt parçasıdır. Bu sisteme dahil olmak yerine milli paramız üzerinden ticaret yaparak ekonomik büyümemizi sağlamalıyız. Artık dünyada altına dayalı bir para birimi kurulması konuşulmaya başlanmalıdır. İslam ekonomisi toplumların sorunlarına önemli bir çözüm modeli olacaktır. Artık yeni bir paradigmanın inşası mecburidir. Hakkaniyete, adalete, paylaşımcılığa, üretime, kazancın helalliğine dönük insanlığın yeni bir ekonomik sistem arayışı mecburidir” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu ise konuşmasında “İslam dünyası akıl dışı kavgalarla tüm enerjisini toprağa vermektedir. İslam dünyasının kendisini ciddi bir özeleştiriye çekmesi kaçınılmazdır. İslam dünyasının en büyük sorunu az üretmek ve miskinlik etmektir. Müslümanlar pasif birer tüketici ve dünyadaki bilgi üretimini seyreden insanlar olamamalıdır” dedi.

İSLAMİ FİNANS MERKEZİ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise “İslam ekonomisi insanın, yaşadığı çevrenin ve evrenin dengesini gözetir. Bu haliyle bana göre mutedil bir ekonomiyi ortaya koyar” dedi. İKDER Başkanı Mustafa Bolat da “Sempozyumu İstanbul’un İslami finansın da merkezi olması yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. İstanbul, global manada İslami finansa başkentlik yapmak için bütün imkan ve kapasiteye sahiptir” dedi. Sempozyum kapsamında oturumlar bugün akşamına kadar devam edecek.