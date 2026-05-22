22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Ekonomi

Altının gramı 6 bin 653 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yatay başlamasının ardından 6 bin 653 liradan işlem görüyor.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 09:37 - Güncelleme:
Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 654 liradan tamamladı.

Güne yatay başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6 bin 653 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 560 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 525 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksinin gücünü koruması ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri güçlendirmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

