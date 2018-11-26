Altının gramı günü 206,20 liradan tamamladı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 206,20 liradan tamamladı. Altın fiyatları ise çeyrek altın 337,00 lira Cumhuriyet altını 1,379,00 liradan satıldı.
- AA
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 337,00 lira, Cumhuriyet altını 1.379,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 206,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA / PAZARTESİ
Alış Satış / Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 208,00 208,20 / 206,00 206,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.371,00 1.392,00 / 1.358,00 1.379,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 190,00 194,00 / 188,00 192,00
Lira(Tam) Ziynet 1.340,00 1.360,00 / 1.327,00 1.347,00
Yarım Ziynet 670,00 680,00 / 663,00 673,00
Çeyrek Ziynet 335,00 340,00 / 332,00 337,00
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