Altının kilogram fiyatı 2 milyon 417 bin liraya çıktı

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 408 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 417 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 408 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 486 milyon 121 bin 663,54 lira, işlem miktarı ise 3.640,74 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 497 milyon 788 bin 940,78 lira düzeyinde gerçekleşti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.408.000,00
|2.150,00
|En Düşük
|2.408.000,00
|2.140,00
|En Yüksek
|2.422.000,00
|2.340,00
|Kapanış
|2.417.000,00
|2.140,00
|Ağırlıklı Ortalama
|2.414.396,60
|2.219,35
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|8.486.121.663,54
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.640,74
|Toplam İşlem Adedi
|147