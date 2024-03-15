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  • Altının kilogram fiyatı 2 milyon 417 bin liraya çıktı
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 417 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 417 bin liraya çıktı.

AA15 Mart 2024 Cuma 18:16 - Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 417 bin liraya çıktı
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 408 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 417 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 408 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 486 milyon 121 bin 663,54 lira, işlem miktarı ise 3.640,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 497 milyon 788 bin 940,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.408.000,002.150,00

En Düşük2.408.000,002.140,00

En Yüksek2.422.000,002.340,00

Kapanış2.417.000,002.140,00

Ağırlıklı Ortalama2.414.396,602.219,35

Toplam İşlem Hacmi (TL)8.486.121.663,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.640,74

Toplam İşlem Adedi147

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