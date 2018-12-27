Altının kilogramı 216 bin 500 lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 400 lira, en yüksek 216 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 216 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 313 milyon 825 bin 144,78 lira, işlem miktarı ise 1.454 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 321 milyon 74 bin 661,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Altıbnbaş Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.