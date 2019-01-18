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Altının kilogramı 222 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 222 bin lira, en yüksek 224 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 222 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 259 milyon 80 bin 65,74 lira, işlem miktarı ise 1.168 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 266 milyon 899 bin 817,39 lira oldu.

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

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