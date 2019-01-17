Altının kilogramı 223 bin 500 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 223 bin 500 liraya geriledi.
- AA
Altın piyasasında, en düşük 222 bin 577 lira, en yüksek 223 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 223 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 96 milyon 635 bin 119,98 lira, işlem miktarı ise 431 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 102 milyon 169 bin 230,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, VakıfBank ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
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