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Altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 225 bin 500 lira, en yüksek 226 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 azalışla 225 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 147 milyon 378 bin 971,81 lira, işlem miktarı ise 646 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 154 milyon 168 bin 308,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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