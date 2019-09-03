28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7462
  • 6,3081
  • 284.899
  • 98952.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının kilogramı 283 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin liraya geriledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altın piyasasında, en düşük 283 bin lira, en yüksek 285 bin 221 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 283 bin liradan tamamladı.
 
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 841 milyon 731 bin 733,98 lira, işlem miktarı ise 2.960,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 844 milyon 799 bin 290,36 lira oldu.
 
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

En iyi 100 bilim kurgu filmi

En iyi 100 bilim kurgu filmi

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Gerçek büyü ve lanetler içeriyor iddiası ile o kitapları yasakladılar

Gerçek büyü ve lanetler içeriyor iddiası ile o kitapları yasakladılar

Rumları panik sardı! Yabancı yatırımcılar gözünü oraya dikti

Rumları panik sardı! Yabancı yatırımcılar gözünü oraya dikti

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt
 

POPÜLER HABERLER

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Ege Denizi' üzerinde uçtu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Ege Denizi' üzerinde uçtu

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

En iyi 100 bilim kurgu filmi

En iyi 100 bilim kurgu filmi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA