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Ekonomi

Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi.

AA19 Haziran 2020 Cuma 17:12 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:12
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Altın piyasasında, en düşük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 811 milyon 426 bin 962,18 lira, işlem miktarı ise 2.718,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 833 milyon 96 bin 330,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Bonus Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 379.500,001.722,00
En Düşük 381.450,001.722,00
En Yüksek382.000,001.732,15
Kapanış382.000,001.731,80
Ağırlıklı Ortalama 381.712,501.729,76
Toplam İşlem Hacmi (TL)811.426.962,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.178.52
Toplam İşlem Adedi40

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