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Ekonomi

Altının kilogramı yükselişe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 707 bin liraya yükseldi.

AA8 Eylül 2023 Cuma 16:39 - Güncelleme:
Altının kilogramı yükselişe geçti
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 647 bin lira, en yüksek 1 milyon 723 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 707 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 78 milyon 949 bin 168,32 lira, işlem miktarı ise 1.833,78 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetler Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.696.000,001.910,00

En Düşük1.647.000,001.910,00

En Yüksek1.723.000,001.978,55

Kapanış1.707.000,001.910,00

Ağırlıklı Ortalama1.704.564,701.933,02

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.078.949.168,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.833,78

Toplam İşlem Adedi61

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