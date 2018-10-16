TUAF Başkanı Aydan: Amacımız, bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızı 800 milyon dolarlara ya da 1 milyar dolara çekmek

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Ayakkabıcılar ve Deri İşleri ile Uğraşanlar Odası Başkanı Mustafa Köksoy ve ayakkabıcı esnafı ziyaret eden Aydan, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde bulunan ayakkabı bölümünü gezdi.

Aydan, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinlendiğini belirtti.

Türkiye'de ayakkabı sektörünün önemli bir potansiyeli bulunduğunu anlatan Aydan, sorunların çözümü için çabalayacaklarını kaydetti.

Aydan, ayakkabı ihracatının, İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinden sonra artış gösterdiğine dikkati çekerek, memnun edici rakamlara ulaştıklarını bildirdi.

Bu yıl temmuz ayına kadar 569 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Aydan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dış ticarete verdiği destekle, bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızı 800 milyon ya da 1 milyar dolara çekmek. Bugünkü ziyaretlerle sektörümüze, ayakkabıcı camiamıza destek olmak istiyoruz. Sorunları yerinde dinliyoruz. Çözümlerini yapabiliyorsak ne mutlu bize."