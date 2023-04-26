Amerika duysa üzülecek! Yeni bir petrol kuyusu açıldı: Çok büyük rezerv var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Balat Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu, "Geçmişte Gabar Dağı'nda terörist vardı. Şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi, petrol çıktı" dedi.

AMERİKA DUYSA ÜZÜLECEK! YENİ BİR PETROL KUYUSU AÇILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Balat Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, "Geçmişte Gabar Dağı'nda terörist vardı. Şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi, petrol çıktı. Hem de günde 8 bin 900 varil üretiliyor. Şunu da söyleyeyim. Şimdi yeni bir kuyu açıldı. Adı Gabar-1 Kuyusu. Amerika duysa üzülecek. Hem de rezervinin çok büyük olduğu tahmin ediliyor" dedi.

"ÜLKEMİZİ BİR GÜVENLİK TEHDİDİYLE VEYA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKMADIK"

Türkiye'ye gelen göçmenler hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bunun da maliyetini yaşadık. 3 milyon 411 bin Suriyeli kardeşimiz Türkiye'de yaşıyor. Ne onlara sırtımızı döndük, ne ülkemizi bir güvenlik tehdidiyle veya tehlikesiyle karşı karşıya bıraktık. Ama bunun da bir maliyeti oldu bize. Biz bunu biliyoruz. Sadece o mu? Aynı zamanda hemen yanı başımızda Amerika, terör koridoru oluşturmaya çalıştı Suriye'nin kuzeyinde. Dediler ki 'biz burada bir terör devleti kuracağız'. Tayyip Erdoğan müsaade etti mi? Hayır. Pençe -Kilit Operasyonlarıyla buna müsaade etmedi" şeklinde konuştu.

"BU SEÇİM, YÜZYILIN SEÇİMİDİR"

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimin, yüzyılın seçimi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bu seçim, yüzyılın seçimidir. Türkiye'nin, 'Türkiye Yüzyılı' yolculuğuna çıkıyoruz. Buna bu millet karar verecek. Sizin verdiğiniz oylarla Cumhur İttifakı iktidara gelecek. Tayyip Erdoğan'da Allah'ın izniyle balkon konuşmasına çıkmaya hazırlanacağı zaman Avrupa'nın liderleri, telefonla arayacaklar, 'Tayyip Reis ile konuşabilir miyiz? Bizi ona bağlayabilir misiniz?' diye. Bir millet ülkesine nasıl sahip çıkıyor bütün dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullandı.