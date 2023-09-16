Amin: Portekiz ile İspanya'nın yaptığını Türkiye ile birlikte yapmak istiyoruz

Blue Peace Middle East'in (BPME) Portekiz ile İspanya'yı kapsayan ve Orta Doğu'da sınırı aşan sular için iş birliği modeli olup olmayacağının incelendiği teknik gezi, dünkü kapanış konferansıyla sona erdi.

Türkiye'yi de kapsayan Orta Doğu'daki sınırı aşan sular konusunda iş birliği arayışı için faaliyet gösteren ve bölgesel bir girişim olan BPME, bu sorunu çözüme kavuşturmak ve ülkeler arasındaki iş birliğinin sağlanması amacıyla organize ettiği teknik gezi Lizbon'da sona erdi.

11 Eylül'de Lizbon'dan başlayan teknik gezi, Portekiz ve İspanya'da yer alan baraj ve nehir ziyaretlerinin yanı sıra bazı resmi kuruluşların ziyaretini de kapsadı. Ziyaretler kapsamında iş birliğine giden yol ve Portekiz ile İspanya arasında imzalanan Albuferia Sözleşmesi hakkında bilgi alındı.

Alqueva barajı ve iki ülke arasında oldukça önemli olan Guadiana nehri başta olmak üzere stratejik noktalar ziyaret edilerek Portekizli ve İspanyol yetkililerden teknik bilgiler alındı.

- BÖLGE İÇİN TEKNİK GEZİDEN ÇIKARIMLAR YAPILDI



Teknik gezi programının beşinci ve son gününde iklim değişikliğine, bunun İber Yarımadası üzerindeki etkisine ve özellikle Albufeira Sözleşmesi'nin uygulanması yoluyla iş birliğinin kuraklık dönemlerinde su kullanımını kolektif olarak yönetmek için ne kadar önemli olduğuna değinildi.

Sözleşmenin havza genelindeki çoklu altyapıların alt akıntı-üst akıntı koordinasyonunun sağlanmasına ve böylece çevresel ve ekolojik risklerin en aza indirilmesine katkıda bulunduğu ifade edildi. İber Yarımadası ile Orta Doğu bölgesi arasındaki benzerlikler, Portekiz ve İspanya'nın sınır ötesi ilişkilerinden çıkarılan sonuçların belirlenmesi ve BPME için çıkarımlar kapanış konferansında paylaşıldı.

- "BÖLGEMİZİN IRAK İLE TÜRKİYE VEYA DİĞER ÜLKELER ARASINDA İYİ İŞ BİRLİKLERİNE SAHİP OLACAĞINI UMUYORUZ"



BPME Komite Üyesi Dr. Hakam Al Alami, kapanış konferansında yaptığı konuşmada, Portekiz ve İspanya'da gerçekleştirilen teknik gezi programının su kaynaklarının kısıtlı olduğu kendi bölgelerine göre su bolluğu olan ülkelerde su ve yönetim teknikleriyle tanışmak açısından çok faydalı olduğuna dile getirerek, "Su kaynaklarına erişim yaklaşımı kapsamında düşündüğümüzde dikkate almamız gereken birçok ortak faktör var. Yaşadığımız çevreye uygun olarak bölgemize nasıl yansıması gerektiğini teknik gezide öğrendik." dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Danışmanı ve BPME Komite Üyesi Muhamedamin Faris Amin de genel olarak teknik gezinin oldukça verimli geçtiğine değindi.

Amin, "Çünkü Portekiz ile İspanya arasındaki iş birliği örneğini gördük. Bu deneyim çok önemli. Bölgemizin de Irak ile Türkiye veya diğer ülkeler arasında iyi iş birliklerine sahip olacağını umuyoruz. Bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Umarız onlar gibi iyi bir iş birliğine sahip oluruz, verileri paylaşırız, projelere katılırız.



Kıyıdaş olarak Türkiye ile baraj yapımı gibi ortak projelere katılma isteğimiz var, bu nedenle yakın gelecekte mutabakata varıp uygulamaya başlayacağımızı umuyoruz. Çünkü ülkeler arasında iyi bir iş birliği var." şeklinde konuştu.

Katılımcıların iyi niyet dileklerinin ardından teknik gezi programı sona erdi.