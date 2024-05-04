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Ekonomi

Ankara'nın hamlesi panikletti! Türkiye'nin ambargo kararını şikayet etti

Türkiye'nin İsrail ile tüm ticareti durdurarak ambargo kararı alması, İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat'ı rahatsız etti. Barkat, Türkiye'yi Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'ne şikayet etti.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 08:13 - Güncelleme:
Ankara'nın hamlesi panikletti! Türkiye'nin ambargo kararını şikayet etti
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Türkiye'nin İsrail ile tüm ticareti durdurarak ambargo kararı alması soykırımcı ülkede büyük endişeye neden oldu.

Soykırımcı İsrail'in Ekonomi Bakanı Nir Barkat, İsrail ile ticareti tamamen kesme kararı sebebiyle Türkiye'yi, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'ne (OECD) şikayet etti.

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri, Gazze'ye insani yardım girişine izin verene dek durdurduğunu açıklamış ve ambargo uygulama kararı almıştı.

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