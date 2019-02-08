Ankara’ya 300 yeni fabrika, 50 bin kişiye iş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) 55. yıl ödül töreninde yaptığı konuşmada bu sene ilk defa Ar-Ge ve girişimcilik alanlarında ödül verilmesini ASO’nun konuya ilişkin farkındalığını göstermesi açısından oldukça anlamlı olduğunu kaydederek, ‘’Buradaki 54 firmanın 30’u yatırım teşviklerimizden faydalanmış. Bu firmaların toplam 8 milyar liralık sabit sermaye yatırımını teşvik belgesine bağlamışız ve 7 bin kişilik ilave istihdam oluşturulmasına katkıda bulunmuşuz. KOSGEB desteklerinden 26 firmamız yararlanırken, 29 işletmemiz de Bakanlığımızca verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olarak çeşitli avantajlardan faydalanmaya devam ediyor’’ dedi.

500 MİLYONLUK YATIRIM

‘’Aramızdaki 11 firma, Ankara Kalkınma Ajansından 3,5 milyon liralık proje desteği almış’’ diyen Varank, konuşmasına şöyle devam etti: ‘’2018 yılı ihracatındaki yüzde 17’lik artış ve Türkiye beşinciliği tesadüf değil. Ne mutlu ki Birinci Organize Sanayi Bölgesi’yle ilgili çok müspet gelişmeler var. Bölgemiz 10 milyon metrekare daha büyüyecek ve bu rakam yaklaşık 300 yeni fabrika ve 50 bin kişilik ilave istihdam demek. Kamulaştırma faaliyetleri bu sene başlıyor, önümüzdeki 2 senede de inşallah yatırımlar başlayacak. Mevcut firmalarımızın 2018 yılını performansına baktığımda 10’dan fazla firmanın 500 milyon lirayı aşan tutarda yeni yatırım yaptığını gördüm, ki bu firmalar güçlü ihracat potansiyeline sahip” dedi.

YERLİLİK ARTACAK

Varank, bir taraftan üretimin ithal bağımlılığını azaltmak, diğer taraftan da katma değeri yüksek alanlara doğru bir yapısal dönüşümü gerçekleştirmeye odaklandıklarının altını çizerek, “Ürünün Ar-Ge’sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçlerini destekleyip, yurt içi katma değeri en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Nihai hedefimiz yerlilik bilincini her alanda artırmak” dedi.