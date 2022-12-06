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Ekonomi

Anlaşma imzalandı: Zafra bölgesinde petrol aranacak

BAE ile Malezya arasında Abu Dabi'nin Zafra bölgesinde petrol arama anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre, Malezya'nın PETRONAS şirketi Abu Dabi'nin batısındaki Zafra bölgesindeki 1 Numaralı kara alanında petrol ve gaz arayacak. PETRONAS petrol ve gaz arama ile işletme hakkını 6 yıl boyunca elinde tutacak.

AA6 Aralık 2022 Salı 07:06 - Güncelleme:
Anlaşma imzalandı: Zafra bölgesinde petrol aranacak
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Malezya arasında, geleneksel olmayan petrol kaynaklarında petrol, doğal gaz arama, işletme ve yatırım yapılması konusunda anlaşma imzalandı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE'den ADNOC ile Malezya'dan PETRONAS şirketleri arasında Abu Dabi'de düzenlenen imza töreninde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah da hazır bulundu.

Anlaşmaya göre, Malezya'nın PETRONAS şirketi Abu Dabi'nin batısındaki Zafra bölgesindeki 1 Numaralı kara alanında petrol ve gaz arama faaliyetlerinde bulunacak.

PETRONAS, 2 bin kilometrekareden fazla alanda geleneksel olmayan petrol ve gaz arama ile işletme hakkını 6 yıl boyunca elinde tutacak.

Öte yandan, ülkeyi ziyaret eden Malezya Kralı Sultan Abdullah ile Bin Zayid arasında yapılan görüşmede, işbirliği ilişkileri, kalkınmanın güçlendirilmesi ve ortak öneme sahip konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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