Antalya turist sayısında 10 ayda 2018’i geçti

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, 2019 yılı yabancı turist sayılarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Yoğun sezon önceki yıllarda 4-5 ay iken bu yıl 10 aya yükseldi. Antalya bu yıl 1 Ocak-10 Ekim tarihleri arasındaki 13 milyon 652 bin abancı turist sayısıyla 2018’in 12 aylık dönemindeki toplam turist sayısını geçti.

5 MİLYON RUS TURİST

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı 12 aylık dönemde 13 milyon 642 bin turist ağırlayan kent, bu yıl 1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki süreçte yaklaşık 13 milyon 653 bin turisti misafir etti.Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 1-10 Ekim tarihleri arasında kent, 694 bin civarı turist ağırladı. Günlük ortalama 70 bine yakın turist ekim ayında da kente gelmeye devam ediyor. Yıl itibarıyla geçen seneye göre artış oranı yüzde 17, ekim ayı 10 günlük verilere göre artış oranı ise yüzde 19 olarak kaydedildi.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan aldığı ve milliyetlere göre yapılan analize göre ise eylül ayı sonu itibarıyla 193 ülkeden turist ağırlayan kenti en çok Ruslar tercih etti. Rusya’dan geçen seneye göre yüzde 14’lük oran ve 581 bin kişi artışıyla toplam 4 milyon 752 bin kişi geldi. Ekim ayı itibarıyla da Rus turist sayısı 5 milyonu aştı. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 38 oldu. En çok turist ağırlanan ikinci ülke Almanya’dan ise geçen seneye göre yüzde 16’lık oran ve 288 bin kişilik artışla toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 85 bin oldu. Almanların toplam ziyaretçi rakamındaki payı ise yüzde 16.6 olarak açıklandı. Üçüncü sıradaki Ukrayna’dan yüzde 11.6’lık oran ve 76 bin artışla toplam 726 bin turist geldi. Ukrayna’nın toplam rakamdaki payı da yüzde 5.8 oldu.

THOMAS COOK ZORLUYOR

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Bundan sonra inen her uçak ilave artış kaydedecektir. Tahminimce 14.5 milyon turistle bu sezonu Antalya kapatır. 16 milyon bir hedefti. Thomas Cook olayı dengeleri bozdu. 19 milyon turist dünya genelinde bundan etkileniyor. Antalya açısından da 200-300 bin civarında bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ruslar 5 milyona yaklaştı. Almanya’da son 3 yılın en iyi rakamına ulaştı. Ukrayna 1 milyona yaklaşıyor” diye konuştu.

KİŞİ BAŞI GELİR 620-650 DOLAR

Turist sayılarına yönelik eleştirilere de dikkat çeken Yavuz, “Turizm iki ayakla yürüyor, biri sayı biri gelir. Özellikle İskandinav ve Batı Avrupa’daki olumsuzlukların düzelişi çok önemli. Gelir açısından bu yıl daha iyi durumdayız ama sistemi gözden geçirmeliyiz. Antalya turizmi 2016’da ciddi bir sendrom yaşadı. Gelirlerde Rodos, Girit’ten daha aşağıda değiliz. Bakanlığın hedeflediği kişi başı gelir 1000 dolar. 750-800 dolar gelir gelen yıllarımız oldu. Onu yakalasak ilk etapta daha iyi, şu anda 620-650 dolar civarında gidiyor” ifadelerini kullandı.