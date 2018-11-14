Antalya'da erken portakal hasadı

Türkiye'nin yıllık yaklaşık 1,9 milyon tonluk portakal üretiminin yaklaşık 500 bin tonu Antalya'da üretiliyor. Antalya'daki üretimin de yaklaşık yüzde 40'ı Finike'den sağlanıyor.

Bu yıl havaların sıcak gitmesiyle Finike ilçesinde hasadına erken başlanan portakalda 200 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretiminin olduğu ilçeden günlük ortalama 500 ton ürün hasat ediliyor ve Türkiye'nin çeşitli illerine ve yurt dışına gönderiliyor.

Tat ve aromasıyla damakta ayrı bir lezzet bırakan ve dünyanın en iyi portakalları arasında gösterilen, coğrafi işaretle tescillenen ilk ve tek portakal olan "Finike portakalı", dalında kilogramı 1,2 ile 1,5 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Portakal hasadının mayıs ayı başında son bulması bekleniyor.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, sıcak havalar nedeniyle bu yıl ağaçların bir ay kadar önce çiçek açtığını ve hasadın da geçen yıla göre 20 gün kadar önce başladığını söyledi.

- İlk hasat Finike'de başlıyor

Türkiye'de ilk portakal hasadının Finike'den başladığını kaydeden Sarıçobanoğlu, "Genelde hasada 15 Kasım gibi başlardık fakat bu yıl ekim sonu gibi başlamış oldu. Türkiye'de ilk portakal kesimi Finike'de başladı." diye konuştu.

İlçede yaklaşık 31 bin dekar narenciye alanı bulunduğunu, bunun da ağırlıklı bölümünün portakal olduğunu belirten Sarıçobanoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl portakalda yaklaşık 180 bin ton rekolte oldu. Bu yıl da 200 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Geçen yıl hortuma maruz kalmıştık, bu yıl da doluya maruz kaldık. Yaklaşık 40-50 bin ton ürün kaybımız var. İlk hasat ilçemizden yapıldığı için şu anda fiyatlar iyi. Üretici portakalın kilogramını kaliteye göre 1,2 ile 1,5 lira arasında veriyor. Tabii diğer illerde de hasat başladığı zaman fiyatlar biraz daha düşecektir diye düşünüyoruz. Bizim hasadımız nisan sonuna kadar devam eder. Washington Navel'in buzhane ömrü yok, dalından topladığımız gibi gönderiyoruz."

- "Finike portakalını bir kez yiyen nerede olsa bilir"

Finike'nin alüvyon toprak yapısı nedeniyle ilçede üretilen portakalın kendine özgü bir tadı olduğunu anlatan Sarıçobanoğlu, Finike portakalının kabuğunun ince, meyvesinin sulu ve şekerli olduğunu dile getirdi. Sarıçobanoğlu, "Finike portakalı 1998 yılında California'da yapılan yarışmada dünyanın en iyi portakalı seçilmiştir. Finike portakalı yediğiniz zaman yutakta erir, diğer portakallar ise posa çıkarır. Tat oranı çok yüksektir. Finike portakalını bir kez yiyen nerede olsa bilir." diye konuştu.

Her portakalın "Finike portakalı" diye satıldığını da kaydeden Sarıçobanoğlu, bunun bölge üreticilerine zarar verdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye'nin portakal üretimi yaklaşık 1,9 milyon ton. Bu portakalın neredeyse tamamı Finike portakalı olarak satılıyor. Türkiye genelindeki ürünlerin tamamının Finike portakalı diye pazarlanması ilçemiz ekonomisine direkt olarak yansımakta ve üreticilerimizi olumsuz etkilemektedir. Diğer portakallar kötü demiyoruz, onların da kendine ait özelliği vardır. Ama her portakala 'Finike portakalı' etiketi vurulursa bizim üreticimizin emeği çalınmış olur."