11 Haziran 2020 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:02

Kamu bankalarının devlet destekli başlatmış olduğu 0,69 ve 0,49 faiz oranıyla sıfır araba almak isteyen, 0,82 faiz oranıyla da ikinci el araç için kredi almak isteyen vatandaşların taşıt kredisi kampanyasına başvurular hızla devam ediyor. Yeni kredi destek paketi şartları detayları kamu bankalarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın resmi siteleri üzerinden yayınlayacak. Buna göre; Arabası olan taşıt kredisi alabilir mi? Arabası olanlar taşıt kredisinden faydalanabilir mi? Halihazırda arabası olan kişiler konut kredisi alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. İşte arabası olanların taşıt kredisi ile ilgili merak ettiği detaylar...

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçirildi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan taşıt kredisi paketi

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuluyor.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

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İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

ARABASI OLAN TAŞIT KREDİSİ ALABİLİR Mİ?

Arabası olanlar taşıt kredisinden faydalanabilirler. Kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kapmanyanın şartlarında arabası olmaması gibi bir ibare bulunmuyor. Öte yandan arabası olanlar 0.49-0.69 taşıt kredisi kullanarak sıfır araç alabilir, 0,82 taşıt kredisi ile de ikinci el araba alabilir. İşye arabası olanların taşıt kredisi alabilmesi için gerekli şartlar...

Sıfır araç kredi faizi: 0,49-0,69

İkinci el araç faizi: 0,82

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KREDİ DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi desteği alabilmek için kredi notunuzun yeterli olması gerekmektedir. Diğer başvuru şartları ise giderin gelirden fazla olmaması. Kredinizi ödemeyi zorlaştıracak başka bir kredi ödemenizin olması durumunda bankanıza başvurunuz.

1-18 YAŞ SINIRI

Taşıt kredisi almak için 18 yaşını doldurmak ve TC vatandaşı olmak gerekiyor.

2-GELİR BELGESİ

Bankalar kredi kullanacak kişinin aylık gelirini belgelemesini ister. Eğer ücretli çalışansanız zaten SGK dökümünüz ve maaş bordronuz gelir belgesi olarak yeteli olacaktır.

3-KREDİ NOTU

Kredi notu, kredi kullanırken en önemli kriterlerin başında geliyor. Eğer yakın zamanda kara listeye girdiyseniz ya da kredi notunuz çok düşükse kredi çıkmayabilir. Kredi notunuz çok kötü değilse başka kredileriniz vs varsa bankanız bunları kapatmanızı isteyebilir. Bankanız sizden başka kredilerinizi kapatmanızı isteyebilir. Yakın zamanda konut kredisi kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka kredi notunuza bakın.

5-PEŞİNAT ZORUNLU

Yasal olarak satın alacağınız arabanın en az %10 kadarını peşin ödeyip kalanını kredi çekebiliyorsunuz. Ancak burada bazen eksper raporuna göre bankalar biraz daha esnek olabiliyor.

2. EL ARAÇ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

*Kasko değeri 120.000 TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL’nin üstünde olan kısım için % 50’sine kadar kredi kullandırılabilir.

*Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerin vadesi ise 48 ayı geçememektedir.

SIFIR ARAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

*Aylık eşit taksitli,

*3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

*3 ayda bir taksitli

*Son taksit balon ödemeli

*Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özel Sektör Çalışanı:

www.turkiye.gov.tr sayfasından alınan barkodlu SGK hizmet dökümü,

* Son aya ait onaylı maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı (imzalı) belge/maaş yazısı,

* Müşterinin maaş yazısı getirmesi halinde; işyeri onaylı maaş yazılarını imzalayan kişi/ kişilerin imza sirküleri/ yetki belgeleri,

* Müşterinin çalıştığı kurumun kendi emekli sandığına tabi olması nedeniyle SGK hizmet dökümü bulunmaması halinde; işyeri onaylı bordrolarını/ maaş yazılarını

imzalayan kişi/ kişilerin imza sirküleri/ yetki belgeleri,

*Maaşını başvuru yapılan bankadan alan Özel Sektör Çalışanı maaş bordrosu talep edilmemektedir.

Kamu Çalışanı:

* www.turkiye.gov.tr sayfasından (Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

bölümünden) alınan e-bordro çıktısı veya onaylı/ kaşeli maaş bordrosu,

* E-bordro getiren ilgililerin çalıştığı kuruma ait kurum kimliğinin bir örneği.

*Maaşını başvuru yapılan bankadan alan Kamu çalışanları için gelir belgesi talep edilmemektedir.

Emekli:

* Emekli maaşına ilişkin ilgili Banka onaylı maaş/hesap ekstresi veya müşteri tarafından www.turkiye.gov.tr sayfasından (e-hizmetler bölümü) alınacak barkodlu maaş dökümü

*Maaşını başvuru yapılan bankadan alan emekli müşterilerden evrak talep edilmeyecektir.

Şirket Ortağı/Serbest Çalışan:

* Güncel vergi levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve ekleri, ticaret sicil gazetesi,

Rantiyeler:

* Kira geliri elde edilen gayrimenkule (yalnızca konut ve iş yeri) ait tapu belgesi, kira kontratı, banka onaylı hesap ekstresi,

* Mevduat gelirine ait banka onaylı hesap ekstresi.

*Kredinin limitine veya türüne göre ek belge ya da teminatlar istenebilir.

EVİ OLANLAR KONUT KREDİSİ ÇEKEBİLİR Mİ?