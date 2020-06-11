11 Haziran 2020 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:04

Kamu bankalarının devlet destekli başlatmış olduğu 0,64 ve 0,74 faiz oranıyla konut almak isteyen vatandaşların konut kredisi kampanyasına başvurular hızla devam ediyor. Yeni kredi destek paketi şartları detayları kamu bankalarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın resmi siteleri üzerinden yayınlayacak. Buna göre; Evi olan konut kredisi alabilir mi? Evi olanlar konut kredisinden faydalanabilir mi? Halihazırda evi olan kişiler konut kredisi alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. İşte evi olanların konut kredisi ile ilgili merak ettiği detaylar...

EVİ OLAN KONUT KREDİSİ ALABİLİR Mİ?

Evi olanlar konut kredisinden faydalanabilirler. Kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kapmanyanın şartlarında evi olmaması gibi bir ibare bulunmuyor. Öte yandan evi olan 0,64 konut kredisi kullanarak sıfır daire alabilir, 0,74 konut kredisi ile de ikinci el daire alabilir. İşye evi olanların konut kredisi alabilmesi için gerekli belgeler...

Konut Kredisi için istenen belgeler

Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,

Şubece talep edilebilecek diğer belgeler

KREDİ DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-18 YAŞ SINIRI

Konut kredisi almak için 18 yaşını doldurmak ve TC vatandaşı olmak gerekiyor.

2-GELİR BELGESİ

Bankalar kredi kullanacak kişinin aylık gelirini belgelemesini ister. Eğer ücretli çalışansanız zaten SGK dökümünüz ve maaş bordronuz gelir belgesi olarak yeteli olacaktır.

3-AYLIK TAKSİTLER TOPLAM GELİRİN YÜZDE 60'INI AŞMAMALI

Konut kredisikullandırırken bankaların dikkat ettiği bir konu da kredi aylık taksitinin aylık gelirinizin %60’ını aşmamış olması. Yani diyelim ki siz net 2.000 TL maaş alıyorsanız aylık taksitleri 1.211 TL olan 90.000 TL’ye kadar konut kredisi kullanabilirsiniz. Burada sadece sizin gelirinize değil, hane halkı gelirine de bakılır. Örneğin eşiniz de çalışıyorsa bu tutarı biraz daha yukarı çekebilirsiniz. 100.000 TL ya da daha fazla tutarda kredi kullanabilirsiniz. Eş, anne, baba gibi aynı evde yaşayanların gelirleri de sizin daha yüksek tutarlı kredi çekmenizi sağlayabilir.

4-KREDİ NOTU

Kredi notu, kredi kullanırken en önemli kriterlerin başında geliyor. Kredi desteği alabilmek için kredi notunuzun yeterli olması gerekmektedir. Diğer başvuru şartları ise giderin gelirden fazla olmaması. Kredinizi ödemeyi zorlaştıracak başka bir kredi ödemenizin olması durumunda bankanıza başvurunuz. Eğer yakın zamanda kara listeye girdiyseniz ya da kredi notunuz çok düşükse kredi çıkmayabilir. Kredi notunuz çok kötü değilse başka kredileriniz varsa bankanız bunları kapatmanızı isteyebilir.

5-PEŞİNAT ZORUNLU

Yasal olarak satın alacağınız evin en az %10 kadarını peşin ödeyip kalanını kredi çekebiliyorsunuz. Ancak burada bazen eksper raporuna göre bankalar biraz daha esnek olabiliyor. Yani evin ekspertiz değeri satın alacağınız fiyatın altındaysa evin kredi değeri de daha az çıkabiliyor.

2. EL ARAÇ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

*Kasko değeri 120.000 TL’yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL’nin üstünde olan kısım için % 50’sine kadar kredi kullandırılabilir.

*Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120.000 TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerin vadesi ise 48 ayı geçememektedir.

SIFIR ARAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

*Aylık eşit taksitli,

*3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

*3 ayda bir taksitli

*Son taksit balon ödemeli

*Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özel Sektör Çalışanı:

www.turkiye.gov.tr sayfasından alınan barkodlu SGK hizmet dökümü,

* Son aya ait onaylı maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı (imzalı) belge/maaş yazısı,

* Müşterinin maaş yazısı getirmesi halinde; işyeri onaylı maaş yazılarını imzalayan kişi/ kişilerin imza sirküleri/ yetki belgeleri,

* Müşterinin çalıştığı kurumun kendi emekli sandığına tabi olması nedeniyle SGK hizmet dökümü bulunmaması halinde; işyeri onaylı bordrolarını/ maaş yazılarını

imzalayan kişi/ kişilerin imza sirküleri/ yetki belgeleri,

*Maaşını başvuru yapılan bankadan alan Özel Sektör Çalışanı maaş bordrosu talep edilmemektedir.

Kamu Çalışanı:

* www.turkiye.gov.tr sayfasından (Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

bölümünden) alınan e-bordro çıktısı veya onaylı/ kaşeli maaş bordrosu,

* E-bordro getiren ilgililerin çalıştığı kuruma ait kurum kimliğinin bir örneği.

*Maaşını başvuru yapılan bankadan alan Kamu çalışanları için gelir belgesi talep edilmemektedir.

Emekli:

* Emekli maaşına ilişkin ilgili Banka onaylı maaş/hesap ekstresi veya müşteri tarafından www.turkiye.gov.tr sayfasından (e-hizmetler bölümü) alınacak barkodlu maaş dökümü

*Maaşını başvuru yapılan bankadan alan emekli müşterilerden evrak talep edilmeyecektir.

Şirket Ortağı/Serbest Çalışan:

* Güncel vergi levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve ekleri, ticaret sicil gazetesi,

Rantiyeler:

* Kira geliri elde edilen gayrimenkule (yalnızca konut ve iş yeri) ait tapu belgesi, kira kontratı, banka onaylı hesap ekstresi,

* Mevduat gelirine ait banka onaylı hesap ekstresi.

*Kredinin limitine veya türüne göre ek belge ya da teminatlar istenebilir.