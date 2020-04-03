Araç muayene ücreti 2020 ne kadar? TÜVTÜRK araç muayene fiyatları 2020

03 Nisan 2020 Cuma 15:45 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 15:45

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gönüllü karantina sürecinden dolayı araç muayene süresi uzatıldı. Bu haber sonrası araç muayene ücreti tekrar gündeme geldi. Araç sahipleri 2020 TÜVTÜRK araç muayene fiyatını merak ediyor. Trafikte yer alan her aracın teknik yeterliliklerinin ve yolcu güvenliğinin olup olmadığını test eden sisteme araç muayene sistemi denir. Trafiğe çıkan her aracın muayeneye girmesi kanunen zorunludur. Aracının muayene süresi gelenler için Araç muayene ücreti 2020 bilgilerini haberimizde derledik.

Otomobil, motosiklet, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, traktör gibi araçlar ve bu araçların römorkları araç muayenesi ücretleri ne kadar? İşte TÜVTÜRK'ün belirlediği araç muayene fiyatları 2020

ARAÇ MUAYENE FİYATLARI 2020

Otomobil, motosiklet, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, traktör gibi araçlar ve bu araçların römorkları araç muayenesi ile belgelendirilme kapsamına giriyor. Farklı araç için belirlenen muayene ücretileri şöyle:

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Yömork: 342,20 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici, Tankerİ 462,56 TL

Traktör (Römorklu / Römorksuz),Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 174,64 TL

Yetkili kişi tarafından gerçekleştirilen muayene testlerinin ardından, araç kusursuz, hafif kusurlu, ağır kusurlu ya da emniyetsiz olarak raporlanıyor. Bu rapor, aracı muayene merkezine götüren kişi tarafından teslim alınıyor.

ARAÇ MUAYENELERİ ERTELENDİ Mİ?

Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

-Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,

-Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,

-Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.