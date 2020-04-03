Araç muayeneleri ertelendi mi? İşte TÜVTÜRK 2020 araç muayene tarihleri

03 Nisan 2020 Cuma 13:44 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 13:44

'TÜVTÜRK 2020 araç muayeneleri ertelendi mi? sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle araç muayene tarihlerini erteledi. Peki, araç muayeneleri ne zaman yapılacak? 2020 muayene tarihi gelen araçlar için ek süre verildi. Araç sahipleri, hangi araçların muayenelerine erteleme geldiğini merak ediyor. TÜVTÜRK 2020 araç muayene tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

2020 ARAÇ MUAYENE TARİHLERİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayenelerinde de önlem alındı. Peki, araç muayenesi ne zamana kadar ertelendi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene tarihleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.

Bakanlığın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.