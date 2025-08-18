İSTANBUL 30°C / 21°C
Ekonomi

Araç sahiplerini ilgilendiriyor... Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek

Ankara'da sıfır aldığı aracın çeşitli bölgelerinde leke çıkan bir vatandaşın başvurusunu değerlendiren Yargıtay, lekeyi “gizli ayıp” saydı. Mahkeme ve Yargıtay, aracın kullanıcı hatasından kaynaklanmayan gizli ayıplı olduğunu belirleyerek, tüketicinin aracı ayıpsız misliyle değiştirme talebini haklı buldu. İşte detaylar...

18 Ağustos 2025 Pazartesi 13:21
Araç sahiplerini ilgilendiriyor... Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Çeşitli bölgelerinde leke bulunan sıfır otomobili "gizli ayıplı" sayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre satın aldığı aracın kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti.

Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, "lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği" cevabını aldı.

Cila sonrası lekeler geçmeyince hatasız ve sorunsuz başka bir aracın kendisine teslim edilmesini talep eden kişinin isteği bayi tarafından karşılanmadı.

Bunun üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti.

Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu, lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız şekilde teslim edildiğini savunan davalı şirket ise davanın reddini istedi.

KULLANICI HATASINDAN KAYNAKLANMIYOR

Davacıyı haklı bulan Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ifade edildi.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemece verilen "misliyle değişim" kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına işaret edilen Yargıtay kararında, şunlar kaydedildi:

"Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir."

