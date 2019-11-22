17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,698
  • 6,3031
  • 269.801
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Aramco halka arzında kurumsal talep öngörülen düzeyi aştı

Aramco halka arzı için gelen talep 73 milyar Suudi Arabistan riyali (19.47 milyar dolar) düzeyini aşarken, halka arza gelen kurumsal talep de öngörüleri aştı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Al-Arabiya'nın haberine göre, halka arzda kurumsal yatırımcımlar,  toplam 58.4 milyar riyal ile, toplam 1.82 milyar hisseye talip oldular.
 
 
Suudi Arabistan'ın Aramco halka arzına aracılıkta öncelik verdiği üç kurumdan biri olan Samba Financial Group'un verdiği bilgiye göre halka  arzın ilk 5 gününde 1.8 milyon perakende yatırımcı şu ana kadar 14 milyar riyal tutarında talepte bulundular.
 
 
Aramco halka arzında talep toplama süreci bireysel yatırımcılar  için 28 Kasım'a ve kurumsal yatırımcılar için 4 Aralık'a kadar sürecek.
 
 
Aramco, Suudi Arabistan Borsası'nda işlem görecek toplam 3 milyar  hisse senedi, Şirket'in sermayesinin yüzde 1.5'i oranında hisse  halka arz edecek. Talep toplama süreci için belirlenen fiyat 30-32 riyal. Nihai fiyatın bu aralığın üst sınırında oluşması halinde halka arz  büyüklüğü 96 milyar riyale ulaşacak.
 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'cü darbeciler için istenen ceza belli oldu

FETÖ'cü darbeciler için istenen ceza belli oldu

Defacto

Defacto

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı

Türkiye için bir ilk: 1 milyar doları aştı

Türkiye için bir ilk: 1 milyar doları aştı

Yer: Erzurum! 'Uzaylılar yazdı' denilmişti, sırrı çözüldü

Yer: Erzurum! 'Uzaylılar yazdı' denilmişti, sırrı çözüldü

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü
 

POPÜLER HABERLER

Saniyeler içinde çukur oluştu, içine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

Saniyeler içinde çukur oluştu, içine düştü! O anlar güvenlik kamerasında

Daha iki günlük... Parkın gözdesi oldu

Daha iki günlük... Parkın gözdesi oldu

'Kutsal Emanetler'in düşman eline geçmesine izin vermedi

'Kutsal Emanetler'in düşman eline geçmesine izin vermedi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA