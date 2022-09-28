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Ekonomi

Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası 500 bin TL'lik kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz” dedi.

IHA28 Eylül 2022 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ardahan'da meydana gelen depreme ilişkin, "27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL kaynak aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirten Bakan Yanık, "Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin TL olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz" dedi.

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