Arjantin kur işlem bandını 2019 yılına uzatacak

Arjantin Merkez Bankası kur işlem bandının kullanımını 2019 yılına uzatacak ve muhtemelen pesoda şimdikinden daha az dalgalanmaya izin verecek. Bu durum, IMF destekli para politikasının, oldukça sıkıntılı geçen bu yılın sonu yaklaşırken meyvelerini verdiğini işaret ediyor.

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Guido Sandleris, Cuma günü Buenos Aires'te Bloomberg'e verdiği mülakatta, "Gelecek yıl boyunca, müdahale ve müdahale dışı bölgeler konusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi ve "Ayarlamanın hızı muhtemelen şimdikine göre daha biraz daha düşük olacak. Bu oran şimdi yüzde 3 seviyesinde ve biraz daha az olabilir" şeklinde konuştu.

Peso dolar karşısında erken saatlerde düştü. Arjantin para birimi Buneso Aires'te yüzde 0.2 düşerek 35.55 seviyesine indi.

Bu yıl gelişen piyasa paraları içinde en kötü performansı gösteren para olan peso, Ekim ayında dolar karşısında yüzde 14.7 değer kazandı ve 2003'e kadar giden veriler dikkate alındığında en iyi aylık performansını gerçekleştirerek, tüm dünyada en fazla yükselen para oldu. Enflasyon bekleyişleri Ekim ayında, üç aylık türbülansın ardından zayıfladı ve tahvil faizleri Eylül başında sert yükseldikten sonra istikrar buldu.

(Bloomberg)