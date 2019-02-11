Arzum Türk kültürünü 'OKKA'lı tanıtacak

Türkiye’nin en eski elektrikli ev aletleri üreticilerinden Arzum, Türk kahvesini dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. Türkiye’deki tüm Starbuck’larda bulunan Arzum OKKA Türk kahvesi makinesinin tüm dünyaya yayılması planlanıyor. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ile şirketin kuruluşundan bugün geldiği süreçleri ve yeni yatırım-planlarını anlattı.

Arzum ne zaman ve nasıl kuruldu?

1966 yılında kurulan Arzum’un, Konya’dan Adana’ya; Adana’dan İstanbul’a uzanan bir öyküsü var… Arzum’un hikayesi aslında benimle yaşıt. Arzum; 1966’da babam ve iki amcamın arzusu olarak kuruluyor. 1966’dan 1988’e kadar olan 22 yıllık süreçte, Arzum’un bazı ilkleri ve değişim süreçleri yaşanıyor. 1988 yılında 22 yaşında iken babamın rahmetli olmasıyla iki kuzenim ve ben Arzum yönetimine dahil olduk. Hayatımın dönüm noktalarından biri olarak kabul ettiğim bu dönemde markalaşma sürecinin biraz daha profesyonelce götürülmesinde ciddi çaba harcadık. Ailemizden devraldığımız şirketimize, birinci ve ikinci kuşak olarak hep birlikte ivme kazandırdık. Hiçbirimiz markanın önüne geçmedik, her zaman markayı ön planda tuttuk.

Büyüme süreciniz nasıl gerçekleşti?

Nisan 2008’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığımda, dünyanın önde gelen finansal fon şirketi Ashmore Group’a bağlı Ashmore Private Equity Turkey ile stratejik bir ortaklık kurduk. Ortaklık süresince ciromuz ikiye katlandı. Bu süreç olumlu sonuçlarıyla Arzum için bir başarı hikâyesiydi. 2013 yılında da Mediterra Capital’in Ashmore’un yüzde 49 hissesini alması ile ortaklığımız devam ediyor. 2015 yılında dünyadaki devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Programı kapsamına alınan bir şirket olarak Arzum OKKA’nın başarısı ile Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak üzere global bir misyonu da yerine getirmekteyiz. Turquality Programı’nın global marka olma yolunda çok önemli bir misyonu var. Programa dahil olabilmeniz için gerçekleştirmeniz gereken adımlar bile sizi geliştiriyor. Stratejik planlama, marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi 9 temel konu başlığı altında detaylı bir incelemeden geçiyorsunuz. Her şeyden önce marka olarak tüm bu noktalara dikkat etmek, bu disiplini sağlamak adına çok yararlı oluyor. Marka Destek Programı’na dahil olduğumuz zamandan beri ihracatımızda, vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda, ciddi oranda artış meydana geldi.

Sektörünüz ve Türkiye özelinde değerlendirdiğinizde 2018 yılı şirketiniz açısından nasıl geçti?

Türkiye’nin öncü elektrikli ev aletleri markası olarak son yıllarda yakaladığımız büyüme hızını bu yıl da sürdürdük. Beklediğimiz gibi 2018 yılını yüzde 27 oranında bir büyüme ile kapatıyoruz. Arzum olarak; gıda hazırlama, pişirme kızartma, içecek hazırlama, kişisel bakım, süpürge ve ütü olmak üzere 6 ana kategoride tüketicilerimizle buluşuyoruz. 2018 yılında, bağımsız bir araştırma firmasının Ocak-Ekim sonuçlarına göre küçük ev aletleri alanında adette birinci marka durumundayız. Cirosal olarak da ilk 5 marka içerisindeyiz.