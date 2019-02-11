Arzum Türk kültürünü 'OKKA'lı tanıtacak
Arzum, Türk kahvesinin tanıtımı amacıyla Türkiye’deki Starbucks’lar ile yaptığı anlaşmayı genişletiyor. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Kolbaşı “Starbucks’ın Türkiye’deki tüm mağazalarında kullanılan Arzum OKKA Türk kahvesi makinesini yurtdışındaki Caribou ve Starbucks’lara da taşıyacağız” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin en eski elektrikli ev aletleri üreticilerinden Arzum, Türk kahvesini dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. Türkiye’deki tüm Starbuck’larda bulunan Arzum OKKA Türk kahvesi makinesinin tüm dünyaya yayılması planlanıyor. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ile şirketin kuruluşundan bugün geldiği süreçleri ve yeni yatırım-planlarını anlattı.
Arzum ne zaman ve nasıl kuruldu?
1966 yılında kurulan Arzum’un, Konya’dan Adana’ya; Adana’dan İstanbul’a uzanan bir öyküsü var… Arzum’un hikayesi aslında benimle yaşıt. Arzum; 1966’da babam ve iki amcamın arzusu olarak kuruluyor. 1966’dan 1988’e kadar olan 22 yıllık süreçte, Arzum’un bazı ilkleri ve değişim süreçleri yaşanıyor. 1988 yılında 22 yaşında iken babamın rahmetli olmasıyla iki kuzenim ve ben Arzum yönetimine dahil olduk. Hayatımın dönüm noktalarından biri olarak kabul ettiğim bu dönemde markalaşma sürecinin biraz daha profesyonelce götürülmesinde ciddi çaba harcadık. Ailemizden devraldığımız şirketimize, birinci ve ikinci kuşak olarak hep birlikte ivme kazandırdık. Hiçbirimiz markanın önüne geçmedik, her zaman markayı ön planda tuttuk.
Büyüme süreciniz nasıl gerçekleşti?
Nisan 2008’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığımda, dünyanın önde gelen finansal fon şirketi Ashmore Group’a bağlı Ashmore Private Equity Turkey ile stratejik bir ortaklık kurduk. Ortaklık süresince ciromuz ikiye katlandı. Bu süreç olumlu sonuçlarıyla Arzum için bir başarı hikâyesiydi. 2013 yılında da Mediterra Capital’in Ashmore’un yüzde 49 hissesini alması ile ortaklığımız devam ediyor. 2015 yılında dünyadaki devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality Programı kapsamına alınan bir şirket olarak Arzum OKKA’nın başarısı ile Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak üzere global bir misyonu da yerine getirmekteyiz. Turquality Programı’nın global marka olma yolunda çok önemli bir misyonu var. Programa dahil olabilmeniz için gerçekleştirmeniz gereken adımlar bile sizi geliştiriyor. Stratejik planlama, marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi 9 temel konu başlığı altında detaylı bir incelemeden geçiyorsunuz. Her şeyden önce marka olarak tüm bu noktalara dikkat etmek, bu disiplini sağlamak adına çok yararlı oluyor. Marka Destek Programı’na dahil olduğumuz zamandan beri ihracatımızda, vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda, ciddi oranda artış meydana geldi.
Sektörünüz ve Türkiye özelinde değerlendirdiğinizde 2018 yılı şirketiniz açısından nasıl geçti?
Türkiye’nin öncü elektrikli ev aletleri markası olarak son yıllarda yakaladığımız büyüme hızını bu yıl da sürdürdük. Beklediğimiz gibi 2018 yılını yüzde 27 oranında bir büyüme ile kapatıyoruz. Arzum olarak; gıda hazırlama, pişirme kızartma, içecek hazırlama, kişisel bakım, süpürge ve ütü olmak üzere 6 ana kategoride tüketicilerimizle buluşuyoruz. 2018 yılında, bağımsız bir araştırma firmasının Ocak-Ekim sonuçlarına göre küçük ev aletleri alanında adette birinci marka durumundayız. Cirosal olarak da ilk 5 marka içerisindeyiz.
Cironun yüzde 3’ü Ar-Ge’ye
Ar-Ge sektörünüz için kritik öneme sahip bir konu, sizin bu alanda ne gibi çalışmalarınız var?
Ana yatırım alanımız AR-GE ve tasarım diye düşünebilirsiniz. Bu yolda AR-GE yatırımlarımıza son sürat devam ediyoruz. 2018 yılında ciromuzun yüzde 3’ünü AR-GE’ye ayırdık. Tüm kategorilerimizde performansı ve şıklığı ile fark yaratan birçok yeni ürün sunduk. Spor yapanların, sağlıklı yaşama özen gösterenlerin gözdesi olacak Bluetooth teknolojili yeni vücut analiz baskülümüz Arzum Smartfit’i tüketicilerimizle buluşturduk. Yüksek buhar gücüyle farklı, teknolojisi ile akıllı yeni ütümüz Arzum Steamart Lux ile ütü kategorisindeki iddiamızı ortaya koyduk. Patentli 6 bıçağa sahip Technoart el blenderımızla tüketicilerimize mutfakta 2 kat fazla performans sağladık. Teknolojik yeniliklerle donattığımız Arzum OKKA Grandio’muzu ve Türk kahvesi çekirdeği öğütücümüz olan Arzum OKKA Beangourmet’i kahve severlerle buluşturduk. Son olarak, evlerde değişim yaratacağına inandığımız 4A performanslı yeni süpürgemiz Arzum Olimpia Power’ı tüketicilerimizle buluşturduk.
“35 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
İhracat tarafından bahseder misiniz, ürünleriniz kaç ülkeye ulaşıyor ve yeni projeniz var mı?
İhracatımızın yarısını sıcak içecek kategorisi ile gerçekleştiriyoruz ve çay, kahve gibi makinaların ihracatı ile yerel kültürümüzün dünyaya taşınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dünyada 35 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 2017 yılının son çeyreğinde Starbucks ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği paralelinde dünyanın önde gelen kahve zinciri Starbucks’ın Türkiye’deki tüm mağazalarında Arzum OKKA Türk kahvesi makinesi kullanılmaya başlandı. 2019’da hedefimiz, yurtdışındaki Caribou ve Starbucks’larda yer almak. Şimdiden bu konuda yol almaya başladık.
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