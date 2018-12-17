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ASELSAN'dan 194,6 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında 194 milyon 600 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı atış kontrol sistemi ihtiyacına yönelik olarak, 14 Aralık'ta toplam bedeli 194 milyon 600 bin dolar tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi.

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