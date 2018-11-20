Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? AGİ ve asgari ücret brüt net kaç TL olacak? Asgari ücret ve AGİ nasıl hesaplanıyor? Güncel asgari ücret ne kadar? AGİ evli bekar çocuklu çocuksuz ne kadar zamlanacak? soruların yanıtlarını araştıran milyonlarca çalışanı gözü hükümet kanadından gelecek yeni açıklamada. Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçinin Ocak 2019 ayı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, 2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması da geldi. Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonunun toplantısına aylar varken, piyasalarda oluşan talepler işçileri harekete geçirdi. Geçen yıl devamı üzerine karar verilen asgari ücret yardımı 9 ay süre ile kısıtlanmıştı. Şimdi işveren bu sürenin ve kapsamın genişletilmesi istiyor. İşçi tarafı bu desteğin işçiye de yansıtılması üzerinde eğiliyor. Öte yandan işverenler asgari ücret desteğinin kesilmesi durumunda işçi başına artacak olan yüzde 8 maliyetin istihdamı olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladılar. Detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Hizmet- İş Sendikası'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlediği genişletilmiş başkanlar kuruluna katılan Arslan, gazetecilerle sohbet etti. Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda işverenleri "Evirip çeviriyor ama niyetleri tazminatı vermemek" diye eleştirirken beklentiler arasında fark olduğunu söyledi. Arslan, "Kıdem tazminatında işverenlerin niyeti samimi değil. Öyle ki bir sendika başkanı bana özellikle TOBB'a bağlı KOBİ'leri kastederek, ‘Birbirimizi kandırmayalım, işverenler kıdem tazminatı istemiyor' dedi. Böyle bir ortamda kıdem tazminatı sorunu çözülemez" diye konuştu.



"2 BİN TL ACELE İLE SÖYLENMİŞ BİR TALEP"



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, asgari ücret konusunda çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesi politikasının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun asgari ücret rakamını yüksek tutması gerektiğini söyledi. İsim vermeden Türk-İş'in 2 bin TL olması önerisine gönderme yapan Arslan, "Bana göre acele ile söylenmiş bir ifade. Üretici enflasyonu yüzde 40 iken, çalışanlar 2 bin TL ile nasıl geçimlerini sağlayacak?" diye sordu.







"KAMU İŞÇİLERİNİN YÜZDE 4'LÜK ZAMMI ARTIRILMALI"



Asgari ücreti konuşurken, tüm çalışanların düşünülmesi gerektiğini kaydeden Arslan, enflasyonun yüzde 25 seviyesinde olduğu bir dönemde, taşeronluktan kadroya geçen çalışanların 2021 yılına kadar sadece yüzde 4 zam vermenin doğru olmadığını ifade etti. Kamu sözleşmelerinin bir an önce çözümlenmesi gerektiğini söyleyen Arslan, Yüksek Hakem Kurulu'nun yeniden değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

2018 YILINDA 14,2'LİK ZAM YAPILMIŞTI



Geçtiğimiz yıl 3.toplantıda karara bağlanan asgari ücret yüzde 14,2'lik zam ile bin 603 lira olarak belirlenmişti. 2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;



2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL



2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL



2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL



2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL



2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Sendikalardan gelen taleplerin altında olan bu rakam için bu sene erkenden harekete geçen sendikalar rakamın yüzde 25'lik artış ile en az 2 bin TL olması yönünde görüş bildiriyor. 2018 yılında bin 603 lira olan asgari ücretin 2019 yılındaki son durumu yine Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu görüşmelerinde belli olacak.