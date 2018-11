Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak Kasım ayı enflasyon oranı Agi ve asgari ücret zammı yüzde 25 artış olacak mı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayı itibarıyla yıllık yüzde 25.24 oranında arttı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23.5 seviyesinde bulunuyor. Enflasyondaki bu gelişmelere bağlı olarak 2019 yılında uygulanacak asgari ücrette en az yüzde 25 oranında artış olacağını söylemek abartılı olmaz. Askerlik, doğum, yurt dışı başta olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan borçlanma primleri asgari ücrete endeksli olarak her yıl artıyor. 2019 Asgari ücret hakkında hükümetten açıklama geldi. Asgari ücret AGİ dahil net brüt ne kadar olur? 2019 Asgari ücret destek tutarı kaç TL oldu? AGİ dahil net asgari ücret ne kadar olur? Enflasyon zam oranları asgari ücret zammını nasıl etkileyecek? Asgari ücretliler vergi dilimine girecek mi? Asgari ücret brüt net ne kadar? 2019 AGİ ve asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? AGİ ücreti 2019'da evli bekar çocuklu çocuksuz toplam ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? soruların yanıtları araştırılıyor. Konu ile ilgili hükumet kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl bilindi üzere Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıklanmıştı. 2019'da ise asgari ücretin net 2 bin lira üzerinde olması bekleniyor. Yıl sonunda belli olacak asgari ücret için tartışmalar şimdiden başladı. Sendikalar yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan değer kayıplarının giderilmesini isterken taleplerini 2 bin lira üzerinde tuttu. İşverenlerin talebi ise asgari ücret desteğinin devam etmesi oldu. Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeler star.com.tr'de. Asgari ücretle çalışanlarınların en çok merak ettikleri AGİ dahil asgari ücret tutarı nasıl sonuçlanacağı ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Asgari ücrette en az yüzde 25 artış olacağını söylemek abartılı olmaz'



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayı itibarıyla yıllık yüzde 25.24 oranında arttı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23.5 seviyesinde bulunuyor. Enflasyondaki bu gelişmelere bağlı olarak 2019 yılında uygulanacak asgari ücrette en az yüzde 25 oranında artış olacağını söylemek abartılı olmaz. Askerlik, doğum, yurt dışı başta olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan borçlanma primleri asgari ücrete endeksli olarak her yıl artıyor.





2019 yılında uygulanacak asgari ücret gelecek ay belli olacak. Asgari ücret artışı genel olarak bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirleniyor. Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 7.92 oranında artırıldı. 2017’de yüzde 11.92 oranındaki enflasyona karşın, 2018 yılında uygulanan asgari ücret yüzde 14.18 oranında artırıldı. Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 23.5 enflasyon tahminine yer verildi. Bu durumda 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin en az yüzde 25 oranında artırılması söz konusu.



BORÇLANMAYI YIL SONUNA KADAR YAPMAK AVANTAJLI



Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Asgari ücret son üç yıldır yıllık olarak belirleniyor, yıl boyunca aynı kalıyor. 2015 ve önceki yıllarda ise 6’şar aylık dönemlerde artırılıyordu. Yıllık uygulama aynen devam ederse bu yılın kasım-aralık ayında borçlanma primi ödeyenle ocak ayında ödeyenler arasında yüzde 25 oranında maliyet farkı ortaya çıkacak. Borçlanmayı bu yıl yapanlar ocak ayına göre yüzde 25 oranında avantajlı olacak.



1 GÜNLÜK BORÇLANMA FARKI 5.41 TL



Borçlanmalarda brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançların yüzde 32’si üzerinden prim alınıyor. Bir günlük borçlanma için 2018 yılında 21.65 TL ile 162.36 TL arasında prim ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret yüzde 25 oranında arttığı takdirde gelecek yıl borçlanma yapanlar ise bir günlük borçlanma için 27.06 TL ile 202.95 TL arasında prim ödeyecekler. En düşük tutarda prim ödeyenlerin dahi günlük borçlanma maliyeti 5.41 TL artacak.



ÇOCUK BAŞINA 3 BİN 895 LİRA



Asgari ücretteki artıştan en fazla etkileneceklerin başında doğum borçlanması yapanlar geliyor. İşçi, memur veya esnaf statüsünde çalışan kadınlar, doğum sonrasında çalışamadıkları günler için her çocukta 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanabiliyorlar.



Bir çocuk için 720 gün borçlanma yapacak kişi en düşük rakamdan bu yıl borçlandığında 15 bin 588 TL ödüyor. Aynı kişi borçlanmayı ocak ayına bıraktığında bir çocuk için 19 bin 483 lira ödemek zorunda kalacak. En düşük primden ödediğinde bile bir çocuk için borçlanma maliyeti 3 bin 895 lira artacak. Maliyet artışı 2 çocukta 7 bin 790 liraya, 3 çocukta ise 11 bin 685 liraya ulaşacak.



GURBETÇİNİN BORÇLANMA MALİYETİ



Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı ev kadınları ile erkek işçilere, çalışmadıkları süreler için borçlanma yapmak suretiyle Türkiye'de emeklilik hakkı sağlanıyor. 5400 gün borçlanma yapması gereken bir gurbetçi, ödemeyi bu yıl yaptığı takdirde 116 bin 910 lira ödeyecek. Aynı gurbetçi borçlanmayı ocak ayında yaptığında ödemesi gereken tutar 146 bin 124 liraya ulaşacak. Maliyeti 29 bin liradan fazla artacak.



Gurbetçiler açısından bu yılın bir diğer özelliği de TL’nin geçen yıla göre çok değer kaybetmiş olması. Dolar, euro üzerinden kazanç elde eden gurbetçilerin borçlanma maliyetleri geçen yıla göre de bu yıl daha avantajlı bulunuyor.



ASKERLİK BORÇLANMASI



En çok borçlanma er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. En düşük prim üzerinden 540 günlük askerlik borçlanmasını yıl sonuna kadar yapanlar 11 bin 691 lira prim öderken, gelecek yıla bırakanlar 14 bin 612 lira ödemek zorunda kalacak. Bunların maliyet artışı da en az 2 bin 921 lira olacak.





2019 yılı asgari ücret ile ilgili hükümetten son dakika açıklaması geldi. Çalışma Bakanlığı 'nın TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde gelen açıklama haberimizde.

Asgari ücret için hükümetten sonra dakika açıklaması geldi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda Çalışma Bakanlığı 'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. Bütçede görüşmeler devam ederken söz alan Bakan Selçuk, asgari ücret konusuna da değindi.



Bakan Selçuk asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Asgari ücrete ilişkin çalışmalarımızı işçilerimizin memnuniyetini ve piyasa dengelerini de göz önünde bulundurarak, sosyal taraflarla istişareye önem vererek yürütüyoruz. Gelecek hedeflerimizde daha da iyi noktada olmasını umut ettiğimiz asgari ücreti devraldığımız noktadan çok daha ileri noktaya taşıdık. Hükûmetlerimiz döneminde, 2002 yılına göre 2018 yılında asgari ücreti reel olarak yüzde 102,6; nominal olarak yüzde 770 oranında artırdık.



Ülkemizin yaşadığı ekonomik saldırılar nedeniyle ülkemizdeki reel artış devam etmekte. 2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımız aralık ayı içerisinde işçi ve İşveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek."



KOMİSYON ARALIK'TA



Asgari ücret komisyonu Aralık ayında toplanacak. ilk hafta toplanacak komisyon Aralık ayının sonunda 2019 yılı asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyecek. Son açıklamalarda asgari ücretin 2 bin TL olacağına yer verildi.

Çalışanların dört gözle beklediği yeni yıl için asgari ücret oranları yıl sonunda Aralık ayında belli olacak. Asgari ücret pazarlıkları henüz başlamazken, sendikalar taleplerini duyurmaya başladı. Türk-İş asgari ücretin 2 bin TL, DİSK ise 2 bin 600 TL olmasını talebinde bulundu. İşverenin talebi ise son birkaç yıldır uygulanan 100 TL'lik asgari ücret desteğinin devam etmesi oldu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği rakam işçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu'nun toplantısı sonrasında belli olacak.

Asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca vatandaş heyecan içinde yeni yılda yapılacak zam miktarını beklemeye başladılar. Talepleri 2000 TL olması yönünde olan çalışanların gözü kulağı yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. Beklenen açıklama dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik asgari ücret zammı ile ilgili açıklama yaparken o tarihi gösterdi. Yeni yılda yapılacak maaş artışında en önemli detay enflasyon oranları olacak.

Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak.



2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın” ifadelerini kullandı.



Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak.



ASGARİ ÜCRET İÇİN İSTENEN RAKAM 2 BİN TL



Asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonunun toplantısına aylar varken, piyasalarda oluşan dengesiz tavır işçileri harekete geçirdi. İşçi kanadı taleplerini net şekilde ifade ederek gündeme gelirken, görüşmeler de başladı. DİSK ve Türk-İş gibi sendikalar asgari ücret taleplerini 2 bin liranın üzerinde olarak ifade ederken, işverenler ise işçiye verilen aylık 100 lira desteğin kapsamının genişletilerek devam etmesini talep ediyor.



Talepler arasında 'önce 2 bin liraya çıkartılıp sonra zam uygulansın' teklifi de var. Bu yıl Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.18 olarak açıklanmıştı. 12 aylık ortalamalara göre bir artış yapıldığı varsayılırsa, yine yüzde 15 civarında zam beklenebilir. Buna göre de net asgari ücret 1.844 lira civarında oluyor. Enflasyon hedefine göre ise rakam bin 927 lira.



OCAK'TAN ÖNCE ZAM GELİR Mİ?



Bu yıl gündeme gelen ikinci bir talep ise uygulamanın ocak yerine aralıktan itibaren başlaması. 2018 yılı sona ermeden yapılması istenen zam için görüşmelerin Kasım ayında yapılması gerekiyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmeleri için bir araya geldiklerinde erken zam konusunu da konuştular.



Bakan Selçuk tarafından böyle bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı. Selçuk konuya ilişkin, "Hukuken bunu toplama imkanı yok. Hukuken toplasak da bu Ocak ayında yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.



Asgari ücret konusunda bir diğer açıklama ise basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok." dedi.



"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM ETSİN"



Geçen yıl devamı üzerine karar verilen asgari ücret yardımı 9 ay süre ile kısıtlanmıştı. Şimdi işveren bu sürenin ve kapsamın genişletilmesi istiyor. İşçi tarafı bu desteğin işçiye de yansıtılması üzerinde eğiliyor. Öte yandan işverenler asgari ücret desteğinin kesilmesi durumunda işçi başına artacak olan yüzde 8 maliyetin istihdamı olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladılar.







2018 YILINDA 14,2'LİK ZAM YAPILMIŞTI



Geçtiğimiz yıl 3.toplantıda karara bağlanan asgari ücret yüzde 14,2'lik zam ile bin 603 lira olarak belirlenmişti. 2018 asgari ücret tutarı, 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı. Buna göre;



2018 Asgari ücret brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari günlük brüt ücret : 67,65 TL

2018 Günlük tavan ücret: 507,38 TL

2018 Aylık tavan ücret: 15.221,40 TL



2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Sendikalardan gelen taleplerin altında olan bu rakam için bu sene erkenden harekete geçen sendikalar rakamın yüzde 25'lik artış ile en az 2 bin TL olması yönünde görüş bildiriyor. 2018 yılında bin 603 lira olan asgari ücretin 2019 yılındaki son durumu yine Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu görüşmelerinde belli olacak.



2018 AGİ NE KADAR?



Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 2018 Ocak ayında belli olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 152 TL oldu. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi bekar, evli ve çocuklu olma durumuna göre şu şekildedir;



- Bekar: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

- Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

- Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

- Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

- Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

- Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

- Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

- Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

- Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

- Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?



Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Devletin, belli temsilcilerin katılımıyla her sene güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir. Bir işçiye devlet tarafından belirlenen asgari ücretin altında bir ücret ödenemez.



AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi (AGİ) medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.



2019 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR?



Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır. Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?



Asgari ücrete yönelik temel esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte;



Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar



Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar



Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu



Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler başlıkları ile asgari ücrete dair tüm detaylara yer verilmiştir.



Asgari ücret, ilgili yönetmelikte de belirtildiği gibi sadece 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olan iş kollarını ya da çalışanları değil, her türlü işçinin çalıştığı, tüm iş kollarını kapsamaktadır.



Asgari ücret günlük bazda belirlenir. Belirlenen günlük tutar üzerinden saat başına, parça başına, haftalık, aylık ya da işin miktarına göre yapılan ücret ödemeleri ayarlanır.



Asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon her yıl toplanarak belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarını belirler. Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,



Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)



Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,



Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,



Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,



Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.



ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?



Anayasa’nın 55’inci maddesinde yer alan tanımlamaya göre “ücret emeğin karşılığıdır.” Bu bağlamda da “devlet çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan faydalanmaları için gerekli” önlemleri almakla yükümlüdür. Uygulanması öngörülen asgari ücretin tespitinde çalışanları geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.



İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu’nun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik iş kolları için seçecekleri 5, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik iş kolları için seçeceği 5 temsilciden kurulur.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az 10 üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul üye oylarının çoğunluğu ile toplanır. Kurul; üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.



Komisyonun toplanma ve çalışma şekli asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte hazırlamış oldukları “Asgari Ücret Yönetmeliği” ile belirlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla Asgari Ücret Yönetmeliği’nin amacı asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esasları belirlemektir.



Yönetmeliğe göre asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı bir ayrım yapılamaz.



Diğer yandan komisyon asgari ücreti bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlemekle görevli olup, ücretin bir günlük olarak belirlemekle yükümlüdür. Bu bağlamda da “aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar bu ilkeye göre yapılır.”



Asgari Ücret Tespit Komisyonu ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerine, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçinme koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli tespitleri yapmakla yükümlüdür.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 30.12.2014 gün ve 2014/1 sayılı kararında ifade edildiği üzere 2015 yılı için geçerli olmak üzere işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında 40.05 (kırk lira beş kuruş) Türk Lirası olarak 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ise 42.45 (kırk iki lira kırk beş kuruş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. (31 Aralık 2014 gün ve 29222 Sayılı Resmi Gazete)



Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen bu ücretler “işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeydi karşılamaya yetecek ücret”dir. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bu ücret bir yandan Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen çalışan sigorta pirimi ile işsizlik sigortası pirimi nedeniyle azalmakta, işverene yönelik olarak da hesaplanan işveren sigorta pirimi ile işveren işsizlik sigorta payı nedeniyle maliyeti artmaktadır. Bir başka anlatımla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlemiş olduğu ve belirlemenin özelliği alınan kararda açıklanmış olmasına rağmen fiiliyatla ele geçen net asgari ücret bu tanımlamaya uymadığı gibi işverene maliyeti de bu tanımlamanın dışında kalmaktadır.