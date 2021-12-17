Asgari ücret 2022 AGİ dahil mi? 2022 asgari ücret ve AGİ tablosu

17 Aralık 2021 Cuma 12:40 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 12:40

Asgari ücret 2022 yılı için en düşük 4253 lira olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre bu rakam evli ve çocuklu olan çalışanda değişecek. AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL, Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için 483,2 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için 544.9 TL oldu. Peki Asgari ücret 2022 AGİ dahil mi hariç mi? AGİ maaşa dahil mi? İşte asgari ücret ve yeni AGİ tablosu

Asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte en düşük asgari ücret 4253 TL oldu. AGİ'de en alt taban baz alınarak bu rakam belirlendi. Hal böyle olunca evli ve çocuklu bir çalışanın alacağı asgari ücret daha da artacak. "4250 liraya AGİ dahil mi? Asgari ücret 2022 AGİ dahil mi hariç mi? sorularının yanıtını ve konu ile ilgili detayları haberimizde derledik.

ASGARİ ÜCRET 2022 AGİ DAHİL Mİ HARİÇ Mİ 4253 TL?

Asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50.44 oranında zam yapıldı. Açıklanan asgari ücret (4253 TL) en düşük AGİ dahil ücrettir. AGİ rakamları evli ve çocuk sayısına göre net asgari ücrete dahil edilecektir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret zammını açıklarken, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." ifadesinde bulundu. Yani 4253 TL, bekar bir çalışanın AGİ dahil alacağı net ücrettir.

YENİ AGİ TUTARLARI

AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 483,2 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 545 TL oldu. İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2022 AGİ tablosu

İŞTE 2021-2022 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Medeni Durum - Aylık (TL) 2021 - 2022

Bekâr 268,31 TL 403,9 TL

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 321,98 TL 484,7 TL

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 362,22 TL 545,3 TL

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 402,47 TL 605,9 TL

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 456,13 TL 686,7 TL

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 456,13 TL 686,7 TL

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 456,13 TL 686,7 TL

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268,31 TL 403,9 TL

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308,56 TL 464,5 TL

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348,81 TL 525,1 TL

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402,47 TL 605,9 TL

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429,3 TL 646,3 TL

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456,13 TL 686,7 TL

Asgari ücretin artmasıyla birlikte; En düşük işsizlik ödeneği en düşük 2 bin, en yüksek 3243 liraya, kısa çalışmada en düşük ücret 3 bin liraya çıktı. Engellilere destek 1559 lirayı, 65 yaş aylığı da 1300 lirayı geçti. Genel Sağlık Sigortası ödeneği ise 150 lira oldu.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN MAAŞA YANSIYACAK?

01.01.2022 tarihi itibari ile uygulanacak olan zamlı asgari ücret, 2022 Şubat ayında çalışanların maaşlarına yansıyacak.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan eşi için %10

Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5

3. çocuk için %10 ve sonraki her çocuk için %5'idir.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2130 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2532 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4260 lira oldu.